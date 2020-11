Cagliari, Pereiro positivo al Coronavirus

Arriva una brutta notizia per mister Di Francesco in vista della sfida salvezza in programma oggi contro lo Spezia: il Cagliari dovrà fare a meno del centrocampista Gaston Pereiro, risultato positivo al tampone per il coronavirus.

Il comunicato della società sarda sottolinea come tutti gli altri componenti della rosa siano invece risultati negativi: “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: il calciatore, come da procedura, è stato prontamente sottoposto a isolamento. Hanno dato esito negativo tutti gli altri test ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra, che proseguirà l’isolamento fiduciario domiciliare con la possibilità per gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita”.

Pereiro resterà dunque ai box in vista dei prossimi impegni: si tratta del quarto giocatori risultato positivo al Covid-19 in casa del club rossoblù, che deve già fare a meno di pedine importanti come Godin, Nandez e Simeone.

