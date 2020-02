Cagliari: Pereiro si presenta con un desiderio

Durante la conferenza stampa di presentazione, Gaston Pereiro ha parlato della trattativa che lo ha fatto approdare al Cagliari: "Ho parlato col mio procuratore che mi ha parlato dell'interesse del Cagliari, come di altre squadre inglesi. Ma come ho già detto al presidente e ad Andrea Cossu, ho scelto il Cagliari".

Il classe 1995 ha un desiderio: "Il mio contributo sarà quello di aiutare la squadra, con dei gol e fare bene in attacco, speriamo di riuscire a conquistare l'Europa. Qui le partite sono tutte difficili, forse grandi squadre come Juventus e Milan danno qualcosa di più".

"Al Psv ho sempre lottato per le prime posizioni, sono abituato a competere per risultati importanti: il Cagliari si sta organizzando per essere una buona squadra, siamo sesti e sarebbe il massimo arrivare in una competizione europea. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi" ha concluso Gaston Pereiro.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 15:45