Cagliari-Pisa, moviola: rigore regalato, gol e beffa per Folorunsho, non c’è il lieto fine

La prova dell’arbitro romano Francesco Fourneau all’Unipol Domus nel lunch match della sedicesima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Cagliari-Pisa, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultime direzioni di gara Lecce-Bologna, Verona-Sassuolo e Juve-Udinese. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Cagliari e Pisa

Per Fourneau decima volta nella sua carriera con il Cagliari in campo, con un bilancio di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Erano invece cinque i precedenti di Fourneau con il Pisa, con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta, tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Monaco con Collu IV uomo, Manganiello al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Adopo, Mina, Bonfanti, Esposito, Calabresi.

Cagliari-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Tramoni si inserisce in area e cade a terra dopo un contatto con Rodriguez, l’arbitro lascia giocare. Al 43′ Adopo entra con il braccio largo al limite dell’area, Canestrelli rovina a terra e per il direttore di gara è rigore. Decisione dubbia ma di campo, il Var non può intervenire e dagli 11 metri Tramoni realizza il gol del vantaggio, sua prima rete in A.

Primo giallo al 52’, è per Adopo che ferma fallosamente una ripartenza del Pisa. Al 54′ rischia moltissimo Jerry Mina che fa fallo al limite dell’area su Tremoni: giallo per lui e punizione per il Pisa. Regolare al 59’ il gol di testa di Folorunsho che poi va a sbattere con la testa sul palo e deve farsi medicare ma poi si arrende ed esce dal campo. Non segnava dal maggio 2024 l’ex Napoli. Al 66’ ammonito Gilardino dalla panchina. Al 67’ ammonito dall’arbitro Fourneau anche Bonfanti che trattiene per la maglia Mazzitelli.

Regolare al 71’ la rete di Kilicsoy, la sua prima in serie A, per il sorpasso dei sardi. Al 79’ giallo per Esposito per una trattenuta su Tramoni. All’88’ Moreo gela lo stadio segnando il gol del pari del Pisa, rete regolare. Al 94′ giallo per Calabresi per un intervento ruvido su Borrelli. Dopo 6′ di recupero finisce 2-2.