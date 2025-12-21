Cagliari-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

All’Unipol Domus, domenica 21 dicembre 2025 alle 12:30, va in scena Cagliari–Pisa, valida per la 16a giornata di Serie A 2025-26: uno scontro salvezza dal peso specifico notevole. I rossoblù arrivano al 15° posto con 14 punti in 15 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 15 gol fatti, 21 subiti), i nerazzurri sono 19° a quota 10 (1 vittoria, 7 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol segnati, 20 incassati). Gara che promette equilibrio e tensione agonistica, con la posta in palio altissima per la corsa alla permanenza.
- Probabili formazioni di Cagliari-Pisa
- Gli indisponibili di Cagliari-Pisa
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Pisa
Probabili formazioni di Cagliari-Pisa
Il Cagliari dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Caprile tra i pali e retroguardia con Zappa a destra, coppia centrale Mina–Rodríguez, Obert a sinistra. In mediana, equilibrio e fisicità con Adopo e Deiola; sulla trequarti, da destra a sinistra, Palestra, Gaetano e Folorunsho alle spalle di Esposito. Considerate le assenze, non si escludono rotazioni in corsa. Il Pisa, privo dello squalificato Nzola, si orienterebbe verso il 3-5-2: Semper tra i pali, linea a tre con Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; a tutta fascia Touré e Bonfanti, in mezzo Piccinini, Aebischer e Marin. Davanti, possibile tandem Tramoni–Meister. Restano da valutare le condizioni e i minutaggi degli indisponibili: qualche dubbio potrebbe sciogliersi solo a ridosso del fischio d’inizio.
- Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Folorunsho; Esposito.
- Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti; Tramoni, Meister.
Gli indisponibili di Cagliari-Pisa
Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Cagliari perde peso specifico in avanti con Belotti e Felici out a lungo; da verificare i tempi per Zé Pedro e lo stop recente di Borrelli. Nel Pisa spicca il forfait di Cuadrado, mentre in attacco pesa la squalifica di Nzola, che potrebbe costringere a soluzioni più “leggere” davanti.
- Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Nzola (squalifica, 3 giornate).
Le ultime partite giocate
Forma altalenante per il Cagliari, che alterna prove di carattere a qualche passaggio a vuoto lontano da casa. Il Pisa ha frenato dopo una mini-serie positiva, con tre ko consecutivi e fatica a trovare la via del gol. Trend che racconta di un confronto teso, dove l’episodio potrebbe pesare più della manovra.
Questo il dettaglio dei risultati più recenti:
- Cagliari
Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1.
- Pisa
Pisa-Cremonese 1-0; Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1; Lecce-Pisa 1-0.
L’arbitro di Cagliari-Pisa
Dirige Francesco Fourneau, assistenti Bindoni e Monaco; IV Collu, VAR Manganiello, AVAR Ghersini. Nelle sue ultime 3 direzioni stagionali in Serie A, Fourneau ha fischiato 2 rigori, estratto 15 ammonizioni e nessun rosso, con una media di circa 5 cartellini per gara. Fischietto tendenzialmente attento ai contatti in area e alla gestione disciplinare nelle fasi calde del match.
Informazioni interessanti sul match
La storia sorride al Cagliari quando ospita il Pisa: in Sardegna i rossoblù non hanno mai perso contro i nerazzurri fra A e B, e in generale i precedenti raccontano un equilibrio rotto solo a sprazzi. Ma le tendenze recenti accendono campanelli d’allarme per entrambe: i sardi hanno vinto una sola delle ultime 11, mentre il Pisa arriva da tre sconfitte senza reti, con un rendimento esterno povero di punti. La sfida potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, aggressioni alte e cambi dalla panchina. Occhio alla vena realizzativa di Gaetano nelle ultime uscite e all’impatto aereo di Canestrelli nelle due aree. Anche le statistiche sulle interruzioni alte indicano due squadre che alzano il pressing a ondate: chi saprà capitalizzare le seconde palle potrebbe indirizzare il risultato. In un contesto di classifica compresso, un episodio può valere oro: gestione emotiva e attenzione alle transizioni saranno temi chiave.
- Il Pisa ha battuto il Cagliari una sola volta in Serie A: 1-0 il 28 ottobre 1990 (autogol di Pulga con Lucescu in panchina).
- Il Cagliari è imbattuto in casa contro il Pisa tra A e B: 5 vittorie e 3 pareggi nei precedenti interni.
- I rossoblù hanno perso 3 delle ultime 5 contro neopromosse: un campanello d’allarme alla vigilia.
- I nerazzurri arrivano da tre ko di fila senza segnare: striscia negativa da invertire subito.
- Il Cagliari ha raccolto 7 punti dalla 5a giornata in poi: solo la Fiorentina ha fatto peggio nello stesso periodo.
- Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (4N, 3P): rendimento esterno tra i più bassi del torneo.
- Nel 2025 il Cagliari ha vinto 6 volte in casa in campionato: dato che alimenta fiducia all’Unipol Domus.
- Pisa (127) e Cagliari (111) sono in fondo per interruzioni alte: i nerazzurri però hanno già segnato due gol da recupero offensivo.
- Gaetano è andato a segno da subentrato con continuità nel 2025: arma preziosa a gara in corso.
- Canestrelli spicca per respinte di testa e duelli vinti: presenza dominante nelle palle alte.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Pisa
Numeri a confronto: possesso più alto per il Cagliari (44.5%) rispetto al Pisa (40.7%), che però vanta più clean sheet (4 a 3). I rossoblù segnano di più (15 a 10) e tirano con maggiore precisione (45.54% vs 31.19%), ma concedono anche molto (21 gol subiti contro 20). Ritmi di pressing simili (PPDA 14.4 vs 14.8), con un peso importante delle palle inattive e dei duelli aerei in entrambe le squadre.
Focus giocatori: per il Cagliari i migliori marcatori sono Esposito e Borrelli (3), poi Gaetano, Felici e Belotti (2). Assist in evidenza per Palestra (3) e Esposito (2). Più ammonito Obert (6). Clean sheet portiere: Caprile 3. Nel Pisa guida le reti Nzola (3), seguono Moreo (2) e il gruppo a 1 (Meister, Touré, Lorran…). Assist distribuiti (tra cui Aebischer, Tramoni, Moreo). Cartellini: rossi per Touré e Nzola (1 a testa). Clean sheet portiere: Semper 4.
|Cagliari
|Pisa
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|7
|7
|Gol fatti
|15
|10
|Gol subiti
|21
|20
|Possesso palla (%)
|44.5
|40.7
|Tiri totali
|112
|109
|Tiri in porta
|51
|34
|Precisione al tiro (%)
|45.54
|31.19
|Clean sheet
|3
|4
|Cartellini gialli
|38
|26
|Cartellini rossi
|0
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cagliari-Pisa?
-
Cagliari-Pisa si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12:30 per la 16a giornata di Serie A.
- Dove si gioca Cagliari-Pisa?
-
La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari.
- Chi è l’arbitro di Cagliari-Pisa?
-
L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Bindoni e Monaco; IV Collu, VAR Manganiello, AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.