Cagliari-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

All’Unipol Domus, domenica 21 dicembre 2025 alle 12:30, va in scena CagliariPisa, valida per la 16a giornata di Serie A 2025-26: uno scontro salvezza dal peso specifico notevole. I rossoblù arrivano al 15° posto con 14 punti in 15 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 15 gol fatti, 21 subiti), i nerazzurri sono 19° a quota 10 (1 vittoria, 7 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol segnati, 20 incassati). Gara che promette equilibrio e tensione agonistica, con la posta in palio altissima per la corsa alla permanenza.


Probabili formazioni di Cagliari-Pisa

Il Cagliari dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Caprile tra i pali e retroguardia con Zappa a destra, coppia centrale MinaRodríguez, Obert a sinistra. In mediana, equilibrio e fisicità con Adopo e Deiola; sulla trequarti, da destra a sinistra, Palestra, Gaetano e Folorunsho alle spalle di Esposito. Considerate le assenze, non si escludono rotazioni in corsa. Il Pisa, privo dello squalificato Nzola, si orienterebbe verso il 3-5-2: Semper tra i pali, linea a tre con Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; a tutta fascia Touré e Bonfanti, in mezzo Piccinini, Aebischer e Marin. Davanti, possibile tandem TramoniMeister. Restano da valutare le condizioni e i minutaggi degli indisponibili: qualche dubbio potrebbe sciogliersi solo a ridosso del fischio d’inizio.

  • Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Folorunsho; Esposito.

  • Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti; Tramoni, Meister.

Gli indisponibili di Cagliari-Pisa

Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Cagliari perde peso specifico in avanti con Belotti e Felici out a lungo; da verificare i tempi per Zé Pedro e lo stop recente di Borrelli. Nel Pisa spicca il forfait di Cuadrado, mentre in attacco pesa la squalifica di Nzola, che potrebbe costringere a soluzioni più “leggere” davanti.

  • Cagliari – Infortunati: Belotti (rottura del legamento crociato anteriore), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (rottura del legamento crociato anteriore), Borrelli (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
  • Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Nzola (squalifica, 3 giornate).

Le ultime partite giocate

Forma altalenante per il Cagliari, che alterna prove di carattere a qualche passaggio a vuoto lontano da casa. Il Pisa ha frenato dopo una mini-serie positiva, con tre ko consecutivi e fatica a trovare la via del gol. Trend che racconta di un confronto teso, dove l’episodio potrebbe pesare più della manovra.

Questo il dettaglio dei risultati più recenti:

  • Cagliari

Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1; Cagliari-Roma 1-0; Atalanta-Cagliari 2-1.

  • Pisa

Pisa-Cremonese 1-0; Sassuolo-Pisa 2-2; Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1; Lecce-Pisa 1-0.

L’arbitro di Cagliari-Pisa

Dirige Francesco Fourneau, assistenti Bindoni e Monaco; IV Collu, VAR Manganiello, AVAR Ghersini. Nelle sue ultime 3 direzioni stagionali in Serie A, Fourneau ha fischiato 2 rigori, estratto 15 ammonizioni e nessun rosso, con una media di circa 5 cartellini per gara. Fischietto tendenzialmente attento ai contatti in area e alla gestione disciplinare nelle fasi calde del match.

Informazioni interessanti sul match

La storia sorride al Cagliari quando ospita il Pisa: in Sardegna i rossoblù non hanno mai perso contro i nerazzurri fra A e B, e in generale i precedenti raccontano un equilibrio rotto solo a sprazzi. Ma le tendenze recenti accendono campanelli d’allarme per entrambe: i sardi hanno vinto una sola delle ultime 11, mentre il Pisa arriva da tre sconfitte senza reti, con un rendimento esterno povero di punti. La sfida potrebbe decidersi sui dettagli: palle inattive, aggressioni alte e cambi dalla panchina. Occhio alla vena realizzativa di Gaetano nelle ultime uscite e all’impatto aereo di Canestrelli nelle due aree. Anche le statistiche sulle interruzioni alte indicano due squadre che alzano il pressing a ondate: chi saprà capitalizzare le seconde palle potrebbe indirizzare il risultato. In un contesto di classifica compresso, un episodio può valere oro: gestione emotiva e attenzione alle transizioni saranno temi chiave.

  • Il Pisa ha battuto il Cagliari una sola volta in Serie A: 1-0 il 28 ottobre 1990 (autogol di Pulga con Lucescu in panchina).
  • Il Cagliari è imbattuto in casa contro il Pisa tra A e B: 5 vittorie e 3 pareggi nei precedenti interni.
  • I rossoblù hanno perso 3 delle ultime 5 contro neopromosse: un campanello d’allarme alla vigilia.
  • I nerazzurri arrivano da tre ko di fila senza segnare: striscia negativa da invertire subito.
  • Il Cagliari ha raccolto 7 punti dalla 5a giornata in poi: solo la Fiorentina ha fatto peggio nello stesso periodo.
  • Fuori casa il Pisa ha totalizzato 4 punti (4N, 3P): rendimento esterno tra i più bassi del torneo.
  • Nel 2025 il Cagliari ha vinto 6 volte in casa in campionato: dato che alimenta fiducia all’Unipol Domus.
  • Pisa (127) e Cagliari (111) sono in fondo per interruzioni alte: i nerazzurri però hanno già segnato due gol da recupero offensivo.
  • Gaetano è andato a segno da subentrato con continuità nel 2025: arma preziosa a gara in corso.
  • Canestrelli spicca per respinte di testa e duelli vinti: presenza dominante nelle palle alte.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Pisa

Numeri a confronto: possesso più alto per il Cagliari (44.5%) rispetto al Pisa (40.7%), che però vanta più clean sheet (4 a 3). I rossoblù segnano di più (15 a 10) e tirano con maggiore precisione (45.54% vs 31.19%), ma concedono anche molto (21 gol subiti contro 20). Ritmi di pressing simili (PPDA 14.4 vs 14.8), con un peso importante delle palle inattive e dei duelli aerei in entrambe le squadre.

Focus giocatori: per il Cagliari i migliori marcatori sono Esposito e Borrelli (3), poi Gaetano, Felici e Belotti (2). Assist in evidenza per Palestra (3) e Esposito (2). Più ammonito Obert (6). Clean sheet portiere: Caprile 3. Nel Pisa guida le reti Nzola (3), seguono Moreo (2) e il gruppo a 1 (Meister, Touré, Lorran…). Assist distribuiti (tra cui Aebischer, Tramoni, Moreo). Cartellini: rossi per Touré e Nzola (1 a testa). Clean sheet portiere: Semper 4.

Cagliari Pisa
Partite giocate 15 15
Vittorie 3 1
Pareggi 5 7
Sconfitte 7 7
Gol fatti 15 10
Gol subiti 21 20
Possesso palla (%) 44.5 40.7
Tiri totali 112 109
Tiri in porta 51 34
Precisione al tiro (%) 45.54 31.19
Clean sheet 3 4
Cartellini gialli 38 26
Cartellini rossi 0 2

FAQ

Quando e a che ora si gioca Cagliari-Pisa?

Cagliari-Pisa si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12:30 per la 16a giornata di Serie A.

Dove si gioca Cagliari-Pisa?

La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari.

Chi è l’arbitro di Cagliari-Pisa?

L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Bindoni e Monaco; IV Collu, VAR Manganiello, AVAR Ghersini.

Cagliari-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

