Cagliari: Pisacane non ha dubbi sul futuro

Ai microfoni di Radiolina Fabio Pisacane ha parlato del suo futuro: "Il mio contratto non è una priorità; ho deciso di stabilirmi qui a Cagliari con la mia famiglia. Tutti sanno quanto sia contento qui – ha continuato -. Quando arriverà il momento, parleremo con la società per decidere il futuro insieme".

E' un periodo piuttosto confuso per il campionato: "Sì, è vero, ma a me interessa solo lavorare per essere al top quando la stagione riprenderà" ha taglito corto.

Chiosa su Walter Zenga: "L’ho visto pochissimo, però con le persone sono abituato a basarmi sulle sensazioni che provo a pelle. Un grande comunicatore, dal carattere notevole".

SPORTAL.IT | 24-05-2020 09:04