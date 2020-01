Cagliari punta un milanista, i tifosi: “Solo a queste condizioni”

Il Milan sembra molto attivo in questi ultimi giorni di mercato. Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno lavorando per fornire a Stefano Pioli quei rinforzi necessari per lanciare l’assalto all’Europa nell’ultima parte della stagione.

In particolare, il Milan vuole cambiare volto al proprio centrocampo: dopo aver proposto alla Juventus uno scambio tra Paquetà e Bernardeschi – i bianconeri ci stanno riflettendo – il club rossonero potrebbe mettere a segno un altro colpo, riferito da Nicolò Schira.

Un rossonero al Cagliari?

“Ieri – ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport – nel summit a Casa Milan il diesse del Cagliari (Marcello Carli) ha chiesto ai rossoneri il centrocampista Rade Krunic, scoperto e portato in Italia a Empoli proprio dal dirigente rossoblù. Può essere un affare last minute…”.

Dopo la brillante stagione dell’anno scorso con la maglia dei toscani, Krunic non è riuscito a imporsi in rossonero, giocando appena 433 minuti in campionato spalmati su 9 presenze, soltanto 4 delle quali da titolare.

La contropartita chiesta dai tifosi

I tifosi rossoneri non vedrebbero la cessione del bosniaco come un dramma, a patto di ricevere dal Cagliari un’adeguata contropartita tecnica. Molti tifosi fanno un solo nome, quello di Christian Oliva, 23enne centrocampista dei rossoblù, che in questa stagione ha mostrato grandi potenzialità, mettendo a segno anche un gol.

“Krunic per Oliva ok”, scrive Davide. “Oliva sarebbe un buon affare”, aggiunge Christian, ma tra i follower di Schira spunta anche qualche cagliaritano, come Pina: “Oliva non si tocca”, scrive la tifosa sarda.

Tra i milanisti, però, c’è anche chi sogna qualcosa di più della giovane promessa sarda. “Dateci Nandez”, scrive Tano, ma ecco immediata la replica di un supporter cagliaritano: “Nandez vale quanto metà rosa del Milan”.

SPORTEVAI | 28-01-2020 10:49