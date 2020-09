Cagliari, quasi fatta per il colpo in difesa

Il Cagliari sta per mettere a segno un importante colpo per rinforzare il proprio reparto arretrato: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Federico Fazio è pronto a lasciare Roma e a volare in Sardegna, dove ritroverebbe tra l’altro il tecnico Eusebio Di Francesco, con il quale ha condiviso parte della sua esperienza nella Capitale.

L’accordo prevede un investimento di 3 milioni di euro da parte della società guidata da Tommaso Giulini, unendo parte fissa per il cartellino e bonus legati alle prestazioni. Fazio, 33 anni, ha giocato quattro stagioni a Roma con 158 presenze e 13 reti fra campionato e coppe.

OMNISPORT | 09-09-2020 11:50