Cagliari, Ragatzu ha le idee ben chiare sul futuro

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Daniele Ragatzu ha fatto il punto sui sardi del Cagliari: "Sono molto forti, Biancu ha grande talento e Pinna ha tanta grinta e crossa bene. Sono davvero due ragazzi eccezionali. Pavoletti? Una bella persona, poi di testa è un fenomeno".

Sul futuro, l'ex Olbia ha le idee chiare: "Ho aspettato anni questi momenti, l'obiettivo è quello di rimanere. Mi impegnerò al massimo per la conferma. Maran mi incoraggia tanto, ha grandi qualità. L'ambiente è ottimo. Il ritiro è stata un'esperienza bellissima, ho respirato aria di casa".

"Vorrei prendere casa a Cagliari, non vorrei mai spostarmi dalla mia gente. Il mio idolo è Andrea Cossu, ha il Cagliari dentro: per me resta un esempio" ha concluso Ragatzu.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 12:18