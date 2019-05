Cagliari, riflessioni su Cacciatore

Fabrizio Cacciatore è tornato al Chievo: il terzino, schierato da Maran appena sette volte, non ha raccolto le presene necessarie per far scattare l'obbligo di riscatto.

Nelle ultime ore, però, il Cagliari starebbe valutando di proporre alla società clivense un'offerta da 600 mila euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Sembra infatti che Maran abbia espressamente chiesto Cacciatore alla dirigenza rossoblù.

Cacciatore e il tecnico di Trento hanno infatti lavorato insieme proprio al Chievo dal 2015 fino al maggio scorso, ma in precedenza anche alla Triestina, in B, nel 2008-2009 e al Varese, nella stagione 2011-2012, sfiorando la promozione in A persa nella finale playoff contro la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 14:11