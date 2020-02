Cagliari-Roma 2019-20: le probabili formazioni

In Sardegna arriva la Roma, reduce dal passaggio del turno in Europa League, e che con la vittoria in campionato contro il Lecce si è rilanciata in chiave Champions League.

Gara speciale per Radja Nainggolan, ex giallorosso, così come Luca Pellegrini. Uno squalificato per parte: Nandez e Mancini.

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Luca Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran. A disposizione: Rafael, Olsen, Mattiello, Walukiewicz, Lykogiannis, Birsa, Oliva, Pereiro, Ragatzu, Paloschi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitarian, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola, Ibanez, Villar, Perez, Perotti, Kalinic.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 15:58