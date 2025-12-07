Cagliari-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Roma di Serie A 2025-26, 14a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari–Roma accende la 14a giornata di Serie A 2025-26 all’Unipol Domus, domenica 7 dicembre alle 15:00. Sfida tra obiettivi opposti: rossoblù in lotta per la salvezza (15° posto, 11 punti: 2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 13 gol segnati, 19 subiti) contro giallorossi d’alta classifica (4° posto, 27 punti: 9 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 15 gol fatti, 7 incassati). Il contesto racconta di un test probante per i sardi e di un banco di maturità per la squadra capitolina, chiamata a confermare la propria solidità anche in trasferta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Cagliari-Roma

Il quadro va verso un 3-5-2 per il Cagliari, con Caprile a difendere i pali e una linea a tre che potrebbe vedere Zappa sul centro-destra, Deiola in mezzo e Luperto sul centro-sinistra. Sulle corsie, si profilano Palestra a destra e Obert a sinistra; in mezzo, regia e gamba con Adopo, Prati e Folorunsho. Davanti, coppia di lavoro e fisicità con Esposito–Borrelli, ma non è escluso l’impiego a gara in corso di Pavoletti o Luvumbo. Nella Roma si andrebbe verso il 3-4-2-1: Svilar; terzetto Mancini, Ndicka, Hermoso; fasce con Çelik a destra e Tsimikas a sinistra; cerniera Cristante–Koné; sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson. Dubbio in retroguardia sarda per le condizioni di Mina, mentre i giallorossi potrebbero gestire le rotazioni tra trequarti e corsie con le opzioni Dybala ed El Shaarawy.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.

V:Sport

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

V:Sport

Gli indisponibili di Cagliari-Roma

Per il Cagliari pesano alcuni forfait a lungo termine e un paio di situazioni da monitorare: il rientro di Mina resta in dubbio, mentre in mediana le alternative si assottigliano. La Roma registra un’assenza nel reparto offensivo, con gestione prudente delle rotazioni dietro la punta. Al momento non risultano squalifiche di rilievo.

Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato anteriore), Mina (infortunio alla gamba, in dubbio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Zé Pedro (infortunio al ginocchio), Felici (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio alla gamba, in dubbio), (infortunio al polpaccio), (infortunio al ginocchio), (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complesso per il Cagliari, che arriva da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque, con qualche passaggio a vuoto nelle fasi decisive. La Roma alterna acuti convincenti e inciampi di misura: tre successi e due ko nel recente percorso, con solida tenuta difensiva e spunti nella metà campo avversaria.

Cagliari ko ko x x ko Roma ok ko ok ok ko

Cagliari

Cagliari-Sassuolo 1-2; Lazio-Cagliari 2-0; Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3; Juventus-Cagliari 2-1

Roma

Roma-Parma 2-1; Milan-Roma 1-0; Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3; Roma-Napoli 0-1

L’arbitro di Cagliari-Roma

Dirige Zufferli, assistenti Tegoni e Fontemurato; IV Di Marco, VAR Guida, AVAR Pezzuto. In questa Serie A 2025-26 Luca Zufferli ha arbitrato 7 gare: 4 rigori concessi, 21 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di circa 3 cartellini a match e 8.9 falli per cartellino.

Informazioni interessanti

La sfida tra Cagliari e Roma racconta un lungo periodo di dominio giallorosso e un presente che conferma la distanza tra gli obiettivi: i capitolini navigano a ridosso della vetta con la difesa tra le più ermetiche del torneo, mentre gli isolani cercano la svolta per uscire dalla zona calda. La storia recente sorride alla Roma, capace di strisce di imbattibilità contro i sardi e spesso padrona dell’inerzia nei duelli diretti. Dall’altra parte, il Cagliari prova a far leva su compattezza e ripartenze, con i giovani Borrelli ed Esposito in evidenza. Attenzione a Soulé, già protagonista in terra sarda in passato, e al lavoro senza palla dei giallorossi: il recupero alto e la gestione del rischio nella propria metà campo sono marchi di fabbrica che potrebbero indirizzare i momenti chiave della gara.

La Roma ha perso una sola volta nelle ultime 20 contro il Cagliari : trend nettamente favorevole ai giallorossi.

ha perso una sola volta nelle ultime 20 contro il : trend nettamente favorevole ai giallorossi. I rossoblù hanno segnato oltre 100 reti alla Roma in Serie A, ma ne hanno incassate 140: tradizione con luci e ombre.

in Serie A, ma ne hanno incassate 140: tradizione con luci e ombre. Tre clean sheet di fila per la Roma contro il Cagliari : una serie che richiama i primati tra anni ’80 e ’90.

contro il : una serie che richiama i primati tra anni ’80 e ’90. Il Cagliari non vince da nove turni: striscia negativa che alimenta l’urgenza di punti salvezza.

non vince da nove turni: striscia negativa che alimenta l’urgenza di punti salvezza. I sardi potrebbero pareggiare due gare interne di seguito: l’ultima serie simile includeva proprio uno 0-0 con la Roma .

. Roma a -1 dalla vetta dopo 13 gare: con un successo può toccare quota 30 come non accadeva dal 2017/18.

a -1 dalla vetta dopo 13 gare: con un successo può toccare quota 30 come non accadeva dal 2017/18. Dopo il ko con il Napoli , la Roma cerca riscatto per evitare una mini-serie di sconfitte.

, la cerca riscatto per evitare una mini-serie di sconfitte. Pressione alta giallorossa: recuperi nel terzo offensivo tra i migliori del campionato; Cagliari più in affanno nelle uscite.

più in affanno nelle uscite. Doppia firma italiana in casa Cagliari : Borrelli e Esposito a quota tre gol ciascuno.

: e a quota tre gol ciascuno. Soulé già decisivo a Cagliari in passato: oggi è leader di recuperi alti e tra i più ispirati sotto porta.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Roma

Possesso palla e solidità difensiva separano nettamente i percorsi: Roma al 58.2% di possesso, 15 gol fatti e solo 7 subiti in 13 partite; Cagliari al 44.5% di possesso, 13 reti segnate e 19 incassate. I giallorossi tirano di più (137 conclusioni, 65 nello specchio) e con precisione maggiore, mentre i rossoblù si affidano a ripartenze e palle inattive, con 94 tiri totali e 42 nello specchio. Clean sheet: 6 Roma, 2 Cagliari.

A livello individuale, nel Cagliari spiccano i 3 gol di Borrelli e Esposito; in casa Roma il leader realizzativo è Soulé (4) con Dovbyk e Pellegrini a supporto. Capitolo assist: Soulé guida i giallorossi (2), mentre tra i sardi contributi distribuiti (Gaetano, Felici, Adopo). Più ammoniti: Obert (CAG, 6) e un terzetto giallorosso con Mancini, Ndicka e Cristante (3). Clean sheet: Svilar 6, Caprile 2.

Cagliari Roma Partite giocate 13 13 Vittorie 2 9 Pareggi 5 0 Sconfitte 6 4 Gol fatti 13 15 Gol subiti 19 7 Possesso palla (%) 44.5 58.2 Tiri totali 94 137 Tiri in porta 42 65 Clean sheet 2 6 Cartellini gialli 34 27

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Cagliari-Roma e a che ora è il calcio d’inizio? Cagliari-Roma si gioca domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Cagliari-Roma? La partita si disputa all’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Roma? L’arbitro designato è Luca Zufferli, con assistenti Tegoni e Fontemurato; IV Di Marco; VAR Guida; AVAR Pezzuto.