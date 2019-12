Cagliari salvo al 90', il Toro inguaia Montella. Riecco Balotelli

Si salva al 90′ il sorprendente Cagliari di Maran, che pareggia per 2-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo in una partita valida per la quindicesima giornata di serie A: Berardi e Djuricic portano avanti i neroverdi, i rossoblu rimontano con Joao Pedro e Ragatzu al 90′. I padroni di casa recriminano anche per un rigore sciupato da Berardi. In classifica i sardi sono quinti davanti all’Atalanta.

Il Torino si scuote dal momento di crisi e batte per 2-1 la Fiorentina, alla quarta sconfitta consecutiva: i granata esultano grazie alle reti di Zaza e Ansaldi, e salgono all’ottavo posto a una lunghezza dal Napoli. Montella a rischio sulla panchina viola.

Balotelli finalmente decisivo con il Brescia: SuperMario trova al 54′ grazie a un rimpallo la rete della vittoria contro la Spal, che ridà fiato alla classifica delle Rondinelle, ora a -2 dalla zona salvezza. Gli estensi (che falliscono un rigore con Petagna) sono ora ultimi in classifica, si complica la situazione di Semplici.

I risultati del pomeriggio

Sassuolo-Cagliari 2-2

7′ Berardi (S), 36′ Djuricic (S), 51′ Joao Pedro (C), 90′ Ragatzu (C)

Spal-Brescia 0-1

54′ Balotelli (B)

Torino-Fiorentina 2-1

22′ Zaza (T), 72′ Ansaldi (T), 91′ Caceres (F)

SPORTAL.IT | 08-12-2019 16:55