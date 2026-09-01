Cagliari, alba del campionato italiano 1969/70. In Sardegna sta per succedere qualcosa di impensabile: il piccolo grande Cagliari guidato dal mister Manlio Scopigno è pronto a conquistare il suo primo, storico scudetto. Ed è successo che arriva per caso. La squadra è costruita intorno a un mix micidiale di talento, solidità e organizzazione. Un undici titolare incredibile, guidato da lui, Gigi Riva, Rombo di Tuono.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della straordinaria stagione dello scudetto del Cagliari.