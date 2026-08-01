“Via senza autorizzazione”, il Cagliari accusa Sebastiano Esposito: dopo Zaniolo e Banda, l’ennesimo caso dell’estate

L’attaccante, fratello dell’interista Pio, avrebbe lasciato senza autorizzazione il ritiro della squadra sarda. La replica dell’agente: “Se mentono, mostreremo le prove”

L’ultimo caso di un’estate come sempre rovente sul fronte mercato arriva da Cagliari con la società sarda che ha comunicato che l’attaccante Sebastiano Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il suo agente replica immediatamente ma il braccio di ferro tra le parti è solamente all’inizio.

Il comunicato del Cagliari

Ad aprire il caso è stato proprio il Cagliari che ha deciso di rendere pubblica la situazione con Sebastiano Esposito attraverso un comunicato ufficiale: “Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore che al momento non ha fornito al club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti”.

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La replica dell’agente

Il comunicato del Cagliari ha aperto ufficialmente il caso, anche se già nelle scorse settimane qualche piccolo indizio di una situazione un po’ complicata era venuto fuori. A replicare al club ci pensa ora l’agente del giocatore, Mario Giuffredi che a TuttoCagliari rivela: “Sebastiano sta vivendo un momento di forte stress emotivo e in una telefonata durata dalle 21 di ieri alle 2 di stamattina, di comune accordo col direttore Accardi e mister Pisacane ha avuto un permesso fino al 5 agosto. Giulini mente e se negherà l’evidenza forniremo le prove”.

Esposito-Cagliari: cosa è successo

La situazione Sebastiano Esposito non è un fulmine a ciel sereno, da tempo infatti sembra essersi creata un po’ di tensione tra il giocatore e il Cagliari. L’attaccante attraverso il suo agente ha chiesto da tempo il rinnovo del contratto e quando le immagini di un dialogo molto acceso con Pisacane e Accardi hanno fatto la comparsa sui social, il club sardo è stato anche costretto alle smentite. La sensazione è che il giocatore non sia contento della sua situazione contrattuale, forse anche in virtù di altre offerte che sono arrivate (si vocifera di un interesse dell’Atalanta, ndr). La promessa di rinnovo di contratto non sarebbe stata mantenuta ed è arrivato lo strappo finale di Esposito che ha deciso di lasciare il ritiro.

Zaniolo e Banda: gli altri due casi dell’estate

L’estate è anche il momento dei mal di pancia. Capita spesso che si generino situazioni tese tra un calciatore e il club di appartenenza, qualche volta rientrano, in altre circostanze deve intervenire un addio. Il primo caso dell’estate è stato quello che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo entrato in rotta di collisione con l’Udinese per l’adeguamento del suo ingaggio, una vicenda che ha lasciato pensare anche a un addio imminente prima che le cose tornassero alla pace e alla normalità. L’altra vicenda con contorni quasi da libro “giallo” è stata invece quella che ha riguardato Banda che ha deciso di rendersi irreperibile per il Lecce. La società pugliese ha mostrato anche preoccupazione per il giocatore temendo che fosse successo qualcosa, prima però che arrivasse un video social dello stesso Banda. Anche qui questioni di contratto da risolvere in un’estate sempre più rovente.