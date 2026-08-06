Cagliari, sul caso Sebastiano Esposito irrompe anche Fabrizio Corona: “Ecco cosa è successo, ho le prove”

La rottura tra il Cagliari e l’attaccante è uno dei casi più spinosi dell’estate e ora c’è anche l’intervento di Fabrizio Corona che promette di svelare tutta la verità nella nuova puntata di Falsissimo

Per qualcuno è già il caso dell’estate. Sebastiano Esposito e il Cagliari sembrano alle prese con una situazione che rischia di diventare sempre più infuocata. Non è più solo una vicenda di mercato come quelle che capitano ogni estate, in questo caso di mezzo ci potrebbero finire anche avvocati e tribunali. E a irrompere nella vicenda ora arriva anche il re dei paparazzi, Fabrizio Corona che promette di svelare tuto.

Il caso Esposito: cosa è successo

Il caso è esploso in maniera “definitiva” lo scorso weekend anche se delle avvisaglie di un rapporto già deteriorato c’erano da tempo. A dare il via alla vicenda, anche a mezzo stampa, è stato il Cagliari con un comunicato in cui ha annunciato che il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra senza autorizzazione e avvisando che ci sarebbero state delle conseguenti. Da quel momento non c’è stata nessuna operazione di ricucitura dello strappo, anzi la situazione sembra essere peggiorata con il passare dei giorni.

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L’attacco di Melis

A lanciare l’attacco che ha fatto alzare ancora di più i toni è stato il direttore generale Stefano Melis che nel corso di un’intervista radiofonica ha usato parole molto forti per descrivere la situazione: “Siamo rimasti sorpresi e delusi dall’evoluzione di questa situazione. La settimana scorsa abbiamo formalizzato una proposta di adeguamento importante che portava Esposito a essere uno dei calciatori più pagati della rosa. Era una nostra liberalità e alla fine ci siamo ritrovati qualcosa di più simile a un tentativo di estorsione. Il ragazzo, sicuramente mal consigliato dal proprio agente, ha lasciato il ritiro di notte mancando di rispetto al gruppo, al mister e allo staff”.

Ovviamente non si è fatta attendere la replica di Mario Giuffredi, agente del giocatore: “Ho già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e a presentare la messa in mora per risarcimento danni. Costi quel che costi non indietreggio di un passo”.

L’intervento di Fabrizio Corona

Sulla vicenda interviene ora anche Fabrizio Corona che annuncia di dire la verità sulla vicenda e di presentare le prove nel corso di una puntata del suo “Falsissimo”. Su X, il re dei paparazzi prende posizione: “Nel calcio viene raccontata una verità di comodo troppo spesso. Ma stavolta ci sono fatti e registrazioni. Nella prossima puntata ascolterete una telefonata i cui una delle più alte sfere dirigenziali del Cagliari chiede di inscenare un teatrino per arrivare alla rottura e vendere Sebastiano Esposito perché la società aveva intenzione di venderlo senza inimicarsi la piazza. Dopo l’incontro del 30 luglio al Melia di Milano tra Giulini, Catte, Accardi e Giuffredi, la rottura è stata attribuita a Esposito e al suo entourage. Tutto come richiesto dal club e a pagarne le spese è Esposito che non può mettere piede a Cagliari”.

Poi Corona continua: “Il direttore generale ha parlato di tentativo di estorsione. Io so bene cosa significhi essere associato a quella: termini del genere vanno usato con estrema responsabilità. Infine, c’è il capitolo Pisacane, oggi volta le spalle al ragazzo in nome di un’integrità morale che però in passato non ha mai avuto. E anche di questo abbiamo le prove che renderemo pubbliche”.