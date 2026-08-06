Cagliari-Sebastiano Esposito, è guerra aperta: "Tentativo di estorsione" e "certificato medico imbarazzante"

Lo scontro tra il Cagliari e l'entourage di Sebastiano Esposito si inasprisce. Il dg Melis accusa, l'agente del calciatore Giuffredi annuncia azioni legali.

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Il caso Sebastiano Esposito continua ad alimentare tensioni e polemiche in casa Cagliari. Quella che inizialmente sembrava una semplice trattativa di mercato si è trasformata in uno scontro durissimo tra la società rossoblù e l’entourage dell’attaccante. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni del direttore generale Stefano Melis, che ha puntato il dito contro il comportamento del giocatore e del suo procuratore Mario Giuffredi. La replica dell’agente è arrivata nel giro di poche ore, con toni altrettanto decisi e l’annuncio di una denuncia nei confronti del dirigente. La sensazione è che la vicenda sia tutt’altro che chiusa e possa avere ulteriori sviluppi anche sul piano legale.

Le accuse del Cagliari: parole durissime di Stefano Melis

Intervenuto ai microfoni di Radiolina, il direttore generale del Cagliari Stefano Melis ha ricostruito la posizione del club sulla vicenda Esposito, utilizzando espressioni molto forti. Secondo il dirigente, la gestione della situazione avrebbe oltrepassato il normale confronto tra società e calciatore, arrivando a configurare, a suo giudizio, un comportamento assimilabile a un “tentativo di estorsione”. Melis ha inoltre sostenuto che il giocatore avrebbe lasciato il ritiro notturno senza autorizzazione, parlando di una mancanza di rispetto nei confronti della squadra e dell’ambiente rossoblù. Il dirigente ha comunque ribadito che il Cagliari resta disponibile a valutare una cessione, ma esclusivamente di fronte a un’offerta ritenuta congrua rispetto al valore dell’attaccante.

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Il riferimento al certificato medico e la posizione del club

Tra gli aspetti più discussi delle dichiarazioni di Melis c’è anche il riferimento al certificato medico presentato dopo l’assenza del giocatore alla ripresa degli allenamenti. Il dirigente lo ha definito dal contenuto “quantomeno imbarazzante”, sottolineando come la documentazione ricevuta abbia contribuito ad aumentare la tensione tra le parti. Dal punto di vista della società, la vicenda rappresenta un ulteriore elemento che ha incrinato il rapporto con il calciatore. Nonostante ciò, il Cagliari non sembra intenzionato a cedere alle pressioni del mercato e mantiene una linea chiara: Esposito potrà lasciare il club soltanto alle condizioni economiche ritenute soddisfacenti dalla dirigenza.

La replica di Mario Giuffredi: “Melis dovrebbe vergognarsi”

La risposta dell’agente Mario Giuffredi non si è fatta attendere. Intervenuto a TuttoCagliari, il procuratore ha respinto con decisione tutte le accuse rivolte al proprio assistito e ha contestato soprattutto l’utilizzo del termine “estorsione”. Secondo Giuffredi, si tratta di un’espressione gravissima e priva di fondamento, tanto da affermare che Melis “dovrebbe vergognarsi” per averla pronunciata pubblicamente.

L’agente ha inoltre chiarito che il certificato medico è stato rilasciato dopo una visita specialistica e che al giocatore sono stati prescritti dieci giorni di riposo a causa di uno stato di stress. Per questo motivo ha anche criticato il dirigente, sostenendo che non abbia le competenze per esprimere giudizi sul contenuto di un documento sanitario. L’invio di certificati medici dubbi o comunque legati a vicende di mercato non è una novità: uno dei casi recenti più emblematici fu quello di Koopmeiners con l’Atalanta col giocatore finito poi alla Juventus con la quale da tempo aveva un accordo. Ancora più fresco è l’esempio di Zaniolo: un caso poi apparentemente risolto.

Possibili sviluppi: mercato e profilo legale

Oltre all’aspetto sportivo, la vicenda rischia ora di spostarsi anche sul piano giudiziario. Giuffredi ha infatti annunciato l’intenzione di presentare una denuncia nei confronti di Stefano Melis presso le autorità competenti, ritenendo lesive le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del Cagliari. Parallelamente resta aperto il fronte mercato, con diversi club che continuano a monitorare la situazione di Sebastiano Esposito. Tra le società accostate all’attaccante figurano Napoli, Atalanta e Como, ma qualsiasi trattativa dovrà inevitabilmente confrontarsi con la posizione del Cagliari, deciso a non fare sconti. Lo scontro tra le parti appare ormai totale e le prossime settimane saranno decisive sia per il futuro del giocatore sia per capire se il contenzioso avrà conseguenze anche fuori dal campo.