Cagliari, sfuma l'obiettivo Hagi

In attesa di debuttare sulla panchina del Cagliari, Walter Zenga sta già pensando al prossimo mercato. Il primo obiettivo del tecnico milanese era Ianis Hagi, ma il rumeno figlio d'arte, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina, non sembra destinato a tornare in Serie A.

I Rangers Glasgow hanno infatti comunicato di aver esercitato il riscatto del cartellino di Hagi dal Genk, grazie anche all'iniezione di denaro arrivata dall'accordo con lo sponsor tecnico. Il giocatore ha firmato un "lungo contratto", come si legge sui canali ufficiali della società scozzese.

Così si era espresso Zenga ad una testata rumena, 'Antena Sport', riguardo ad Hagi: "Seguo da tempo Ianis, volevo portarlo in Italia già quando allenavo il Crotone. Parlai col padre Gheorghe che però in quel momento preferì riportarlo in Romania. È un talento, avrà successo al 100%".

SPORTAL.IT | 28-05-2020 11:42