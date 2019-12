Cagliari, si complica la strada per un attaccante

Uno dei nomi accostati con maggior insistenza al Cagliari per il mercato di gennaio è Cyriel Dessers. Il classe 1994 è stato anche osservato da vicino da Cossu in occasione della gara contro l'Ado Den Haag (in cui ha firmato una doppietta).

L'attaccante di proprietà dell'Heracles Halmelos ha una valutazione non inferiore al milione di euro ma le sue parole a Fox Sports Olanda hanno gelato gli uomini di mercato rossoblù.

"Di tanto in tanto si leggono queste cose. Esiste una grande differenza tra venire una volta a vedermi e l'essere veramente interessato o fare un'offerta. Spero di finire la stagione in Olanda, abbiamo da giocare ancora 20 partite tra coppa d'Olanda e forse i play-off. Dal Cagliari non ho sentito nessuno". Discorso rimandato, dunque, a giugno.

SPORTAL.IT | 11-12-2019 12:19