Cagliari, si complica l'affare Rodriguez

Il profilo di Jonathan Rodriguez è stato accostato con insistenza al Cagliari nelle ultime settimane: l'attaccante, autore di 9 reti in 10 gare con il Cruz Azul, è entrato nel mirino dei sardi.

Giulini è rimasto però spiazzato dalla dichiarazioni di una fonte interna al club messicano, che al canale sportivo Tudn ha dichiarato: "Non ci sono stati approcci di nessun club europeo per il giocatore. Il club non vuole che vada via e se dovesse lasciarlo andare, sarebbe per un prezzo molto più alto di quello che è stato scritto da vari media".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 16:08