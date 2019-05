Cagliari, si ferma Pavoletti

Brutte notizie per il Cagliari: Leonardo pavoletti ha svolto un allenamento personalizzato per smalltire l'affaticamento alla coscia sinistra.

Il comunicato della società: "Dopo aver giocato ieri a Macomer contro l'Olbia la quarta edizione del 'Trofeo Sardegna', i rossoblù sono tornati al lavoro questa mattina ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di domenica sera alla Sardegna Arena contro l'Udinese. I giocatori hanno svolto inizialmente lavori individuali in palestra, decisi in base al minutaggio accumulato nella partita di ieri. Quindi tutti sul campo, per dedicarsi a circuiti tecnici con la palla. Infine, partita a campo ridotto".

"Allenamento personalizzato per Luca Ceppitelli e Leonardo Pavoletti: l'attaccante lavora per smaltire l'affaticamento alla coscia sinistra. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento".

