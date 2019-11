Cagliari, si rompe Birsa

Seconda frattura agli arti superiori in poco più di un anno per Valter Birsa. Il trequartista sloveno in forza al Cagliari si è infatti infortunato durante l'allenamento del giovedì a tre giorni dalla trasferta di Lecce: gli accertamenti a cui è stato sottoposto l'ex Chievo hanno evidenziato una frattura composta del quarto metacarpo. L'arto è stato immobilizzato, ma non sarà necessario intervenire chirurgicamente.

Si tratta di un infortunio simile a quello che Birsa aveva subito nello scorso campionato: durante la partita casalinga contro l'Atalanta del 4 febbraio 2019 il giocatore riportò infatti una frattura al braccio.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 23:41