Cagliari: si sblocca la trattativa per Pjaca

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento di Marko Pjaca.

Il giocatore, che non sta trovando spazio in bianconero, dovrebbe approdare in Sardegna con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.

Pjaca potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo rosssoblù: Giulini sta infatti trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti. Nel caso in cui dovesse arrivare il giovane, Cerri avrebbe il 'via libera' per trasferirsi alla Spal, che lo corteggia da tempo.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 11:05