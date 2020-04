Cagliari, sirene inglesi per Nandez

Nahitan Nandez sembra esser destinato a lasciare il Cagliari: il club vuole monetizzare e ha mercato nonostante nelle ultime uscite non sia stato esaltante.

Secondo i media inglesi in pole per il centrocampista ci sarebbe l'Everton di Carlo Ancelotti: il club, come testimonia il tentativo per Emre Can a gennaio, è alla ricerca di un innesto nella parte centrale del campo e avrebbe individuato nel classe 1995 il rinforzo ideale.

Il Cagliari non ha intenzione di fare sconti e ascolterà solo offerte superiori ai 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 16:02