Bisoli fa sognare il Cagliari: “È come l'anno di Mazzone. Io in D? In questo calcio non c'è meritocrazia”

Il pareggio interno contro la Juventus di Luciano Spalletti è solo l’ultimo degli straordinari risultati raggiunti dal Cagliari di Fabio Pisacane in questo primo scorcio di campionato. Dopo sette partite, i sardi sono al quarto posto in classifica con 13 punti, una posizione davvero inimmaginabile all’inizio della stagione. I rossoblu, insieme alla Lazio di Gennaro Gattuso, rappresentano la vera novità della Serie A e i tifosi possono sognare in grande.

È d’accordo anche uno che ha fatto la storia del Cagliari come Pierpaolo Bisoli, ex centrocampista, dal 1991 al 1997, e anche allenatore per una piccola parentesi della squadra allora presieduta da Massimo Cellino. L’attuale tecnico della Pistoiese fu anche tra i protagonisti della storica partecipazione alla Coppa Uefa nella stagione 1993/1994 con l’indimenticato Bruno Giorgi in panchina

“Stanno facendo benissimo, sono molto contento, tutto l’ambiente si merita questo. C’è grande entusiasmo attorno alla squadra, questo aiuta sempre, ma la qualità del gioco messa in mostra fa la differenza. Gli auguro di continuare così, perché, come detto, se lo meritano davvero ed è una piazza che porto sempre nel cuore. Ho visto una grande compattezza, una solidità importante. Vuol dire che ha preso la stessa mentalità dell’allenatore”.

A proposito di mister Pisacane, cosa pensa della scelta dal presidente Giulini ormai due stagioni fa?

“Ci hanno visto benissimo, visti i risultati, sia Giulini che il direttore sportivo. In un contesto giusto, dove l’allenatore viene supportato dalla società e dai giocatori, si può fare bene. Anche arrivando direttamente dalla Primavera alla prima squadra”.

Come detto, Cagliari e i suoi tifosi sognano in grande. Crede ci siano le condizioni per poter ripetere l’exploit che porto l’allora rosa dell’indimenticabile Carlo Mazzone, di cui faceva parte, a conquistare un posto in Coppa Uefa?