Cagliari-Spal, probabili formazioni

Tre punti per dare la svolta definitiva alla lotta per la salvezza. Cagliari e Spal si affrontano alla Sardegna Arena domenica pomeriggio con la speranza di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Un solo punto separa le due formazioni, che arrivano entrambe da un buon momento di forma anche se i sardi hanno perso l'ultima gara interna contro la capolista Juventus. Tre le vittorie consecutive degli estensi, che in Sardegna non si sono mai imposti.

Maran perde Srna per squalifica e si affida a Cacciatore. A centrocampo ballottaggio tra Cigarini e Bradaric, potrebbe spuntarla il secondo. Barella dietro le due punte Pavoletti e Joao Pedro, che potrebbe essere scalzato all'ultimo minuto da Birsa.

Semplici si affiderà al 4-4-2: fuori Lazzari per squalifica, Petagna in attacco farà coppia con Antenutti. A centrocampo Missiroli e Murgia davanti a tutti,

Cagliari-Spal, domenica ore 15

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Missiroli, Murgia, Kurtic; Antenucci, Petagna.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 13:40