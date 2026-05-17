Cagliari-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

All’Unipol Domus di Cagliari, domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45, va in scena Cagliari–Torino, valida per la 37a giornata della Serie A 2025-26. Sfida dal sapore di scontro salvezza per i sardi: Cagliari 16° con 37 punti in 36 gare (9 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 36 gol fatti, 51 subiti). I granata sono 12° a 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 16 sconfitte; 41 gol segnati, 59 incassati), a caccia degli ultimi punti per blindare la metà classifica. Calcio d’inizio alle 20.45 in Sardegna.
- Probabili formazioni di Cagliari-Torino
- Gli indisponibili di Cagliari-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Cagliari-Torino
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Cagliari e Torino
Probabili formazioni di Cagliari-Torino
A poche ore dal via, il quadro si va chiarendo: il Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2 con Caprile tra i pali e il trio Mina–Dossena–Zappa a protezione. Sulle corsie, opzione Palestra a destra e Obert a sinistra; in mezzo regia fisica con Adopo e Folorunsho, più qualità da Gaetano. Davanti, coppia di corsa e profondità con Mendy e Esposito. Out per squalifica Zé Pedro, mentre l’infermeria pesa. Il Torino si orienterebbe sul 3-4-1-2: linea a tre con Ebosse, Coco e Marianucci, quinti Pedersen e Obrador, in mezzo Ilkhan–Casadei; sulla trequarti Vlasic a innescare Simeone e Njie. Assente per squalifica Gineitis; diversi acciaccati in lista infortunati. Possibili ballottaggi sulle fasce e nel tandem offensivo, con alternative pronte a gara in corso.
- Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina, Dossena, Zappa; Palestra, Adopo, Folorunsho, Gaetano, Obert; Mendy, Esposito.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Ebosse, Coco, Marianucci; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.
Gli indisponibili di Cagliari-Torino
Emergenza gestita con prudenza da entrambe: il Cagliari paga un conto salato agli infortuni e perde anche Zé Pedro per squalifica. Nel Torino restano ai box pedine utili in ogni reparto, con qualche soluzione ridisegnata da D’Aversa in mezzo e sulle fasce. Rotazioni e minutaggi saranno determinanti nella ripresa.
- Cagliari – Infortunati: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Felici (lesione al legamento crociato), Idrissi (lesione al legamento crociato), Liteta (infortunio alla coscia). Squalificati: Zé Pedro (squalifica per somma di ammonizioni).
- Torino – Infortunati: Ismajli (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: Gineitis (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Il Cagliari alterna colpi interni e passaggi a vuoto, ma in casa ha mostrato carattere. Il Torino arriva con ritmo discreto: due successi, due pareggi e uno stop nelle ultime cinque, con segnali di crescita offensiva e qualche crepa dietro in trasferta.
|Cagliari
|ok
|ko
|ok
|x
|ko
|Torino
|ok
|x
|x
|ko
|ok
Il Cagliari ha raccolto 7 punti nelle ultime 5; il Torino ne ha fatti 8. Dettaglio risultati:
- Cagliari
Cagliari-Cremonese 1-0; Inter-Cagliari 3-0; Cagliari-Atalanta 3-2; Bologna-Cagliari 0-0; Cagliari-Udinese 0-2.
- Torino
Torino-Verona 2-1; Cremonese-Torino 0-0; Torino-Inter 2-2; Udinese-Torino 2-0; Torino-Sassuolo 2-1.
L’arbitro di Cagliari-Torino
Dirige Arena, assistenti Bercigli e Regattieri; IV Perri; VAR Ghersini; AVAR Prontera. In questa Serie A 2025-26 Alberto Arena ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 34 cartellini gialli, nessun rosso (media 3.4 gialli a partita). Direzione tendenzialmente lineare, pochi penalty e buon uso del VAR.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: BERCIGLI – REGATTIERI
- IV: PERRI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: PRONTERA
Informazioni interessanti
Tra Cagliari e Torino i recenti incroci hanno riservato esiti alterni, segno di un confronto sempre aperto. I granata arrivano con una striscia positiva di gol nelle ultime trasferte in Sardegna, mentre i rossoblù puntano sul fattore casa per andare oltre quota sei successi interni in stagione. Da segnalare la verve di Simeone nell’ultimo mese e la capacità di Esposito di creare occasioni in serie. I sardi segnano soprattutto in area, i granata soffrono di più sulle conclusioni dalla distanza: dettagli che potrebbero indirizzare scelte e ritmi del match. Con D’Aversa, il Torino ha alzato la media punti, ma in esterna resta esposto quando il baricentro si abbassa. Il Cagliari, pur a fasi alterne, ha trovato reti con tanti interpreti diversi: un’arma preziosa nelle gare punto a punto.
- Negli ultimi 10 confronti, il Cagliari ha vinto 5 volte (2N, 3P), ribaltando il trend negativo della decade precedente.
- Il Torino ha segnato in ognuna delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa Cagliari: serie aperta da estendere.
- Il Cagliari in questa stagione conta sei successi interni: caccia alla settima vittoria casalinga come non accade dal 2019/20.
- I rossoblù non hanno trovato il gol in tre delle ultime quattro gare: attenzione all’avvio per spezzare il digiuno.
- Con D’Aversa, il Torino viaggia a 1.7 punti di media nelle ultime 10: segnale di svolta rispetto all’avvio sotto Baroni.
- In 11 trasferte su 18 il Torino ha incassato almeno due reti: stabilità difensiva variabile lontano da casa.
- Il Cagliari ha mandato in gol 18 giocatori diversi: profondità e sorprese da tutta la rosa.
- Il 92% dei gol del Cagliari arriva in area; il Torino è la squadra che ha concesso più reti da fuori: dettaglio tattico chiave.
- Esposito ha creato 65 chance: tra i migliori in A per occasioni prodotte, faro della manovra sarda.
- Simeone è tornato a graffiare: 6 gol nelle ultime 10, con mira buona anche lontano da casa.
Le statistiche stagionali di Cagliari e Torino
Possesso simile ma leggermente più basso per il Torino (43.7%) rispetto al Cagliari (45.4%), con granata più puliti al tiro (46.4% di tiri nello specchio contro 42.5%). I sardi hanno segnato 36 reti e subito 51, i granata 41 fatti e 59 concessi: equilibrio offensivo, ma la retroguardia rossoblù ha retto meglio. Nei duelli aerei il Torino primeggia per volume, mentre i padroni di casa portano più recuperi nella propria metà campo. Clean sheet: 8 Cagliari, 12 Torino.
Giocatori chiave: per il Cagliari capocannoniere Esposito (6), quindi Borrelli e Kiliçsoy (4). Miglior assistman Esposito (5). Più ammonizioni: Obert (8); espulsi: Mina e Obert (1). Tra i pali Caprile con 8 clean sheet. Nel Torino guida Simeone (11) davanti a Vlasic (8); top assist Vlasic (3). Più gialli: Vlasic (7); un rosso per Ilkhan. In porta Paleari a quota 9 clean sheet in campionato.
|Cagliari
|Torino
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|9
|12
|Pareggi
|10
|8
|Sconfitte
|17
|16
|Gol fatti
|36
|41
|Gol subiti
|51
|59
|Possesso palla (%)
|45.4
|43.7
|Tiri totali
|278
|308
|Precisione tiri (%)
|42.45
|46.43
|PPDA (pressing)
|15.8
|14.1
|Clean sheet
|8
|12
|Cartellini gialli
|74
|70
|Capocannoniere
|Esposito 6
|Simeone 11
|Top assist
|Esposito 5
|Vlasic 3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Cagliari-Torino?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Cagliari-Torino?
-
All’Unipol Domus di Cagliari.
- Chi è l’arbitro di Cagliari-Torino?
-
Alberto Arena. Assistenti Bercigli e Regattieri; IV Perri; VAR Ghersini; AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.