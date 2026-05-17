Cagliari-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Torino di Serie A 2025-26, 37a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto

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All’Unipol Domus di Cagliari, domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45, va in scena Cagliari–Torino, valida per la 37a giornata della Serie A 2025-26. Sfida dal sapore di scontro salvezza per i sardi: Cagliari 16° con 37 punti in 36 gare (9 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 36 gol fatti, 51 subiti). I granata sono 12° a 44 punti (12 vittorie, 8 pareggi, 16 sconfitte; 41 gol segnati, 59 incassati), a caccia degli ultimi punti per blindare la metà classifica. Calcio d’inizio alle 20.45 in Sardegna.

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Probabili formazioni di Cagliari-Torino

A poche ore dal via, il quadro si va chiarendo: il Cagliari dovrebbe confermare il 3-5-2 con Caprile tra i pali e il trio Mina–Dossena–Zappa a protezione. Sulle corsie, opzione Palestra a destra e Obert a sinistra; in mezzo regia fisica con Adopo e Folorunsho, più qualità da Gaetano. Davanti, coppia di corsa e profondità con Mendy e Esposito. Out per squalifica Zé Pedro, mentre l’infermeria pesa. Il Torino si orienterebbe sul 3-4-1-2: linea a tre con Ebosse, Coco e Marianucci, quinti Pedersen e Obrador, in mezzo Ilkhan–Casadei; sulla trequarti Vlasic a innescare Simeone e Njie. Assente per squalifica Gineitis; diversi acciaccati in lista infortunati. Possibili ballottaggi sulle fasce e nel tandem offensivo, con alternative pronte a gara in corso.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina, Dossena, Zappa; Palestra, Adopo, Folorunsho, Gaetano, Obert; Mendy, Esposito.

(3-5-2): Caprile; Mina, Dossena, Zappa; Palestra, Adopo, Folorunsho, Gaetano, Obert; Mendy, Esposito. Torino (3-4-1-2): Paleari; Ebosse, Coco, Marianucci; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Njie.

Gli indisponibili di Cagliari-Torino

Emergenza gestita con prudenza da entrambe: il Cagliari paga un conto salato agli infortuni e perde anche Zé Pedro per squalifica. Nel Torino restano ai box pedine utili in ogni reparto, con qualche soluzione ridisegnata da D’Aversa in mezzo e sulle fasce. Rotazioni e minutaggi saranno determinanti nella ripresa.

Cagliari – Infortunati: Pavoletti (infortunio al ginocchio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Felici (lesione al legamento crociato), Idrissi (lesione al legamento crociato), Liteta (infortunio alla coscia). Squalificati: Zé Pedro (squalifica per somma di ammonizioni).

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (infortunio al polpaccio), (lesione al legamento crociato), (lesione al legamento crociato), (infortunio alla coscia). Squalificati: (squalifica per somma di ammonizioni). Torino – Infortunati: Ismajli (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: Gineitis (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il Cagliari alterna colpi interni e passaggi a vuoto, ma in casa ha mostrato carattere. Il Torino arriva con ritmo discreto: due successi, due pareggi e uno stop nelle ultime cinque, con segnali di crescita offensiva e qualche crepa dietro in trasferta.

Cagliari ok ko ok x ko Torino ok x x ko ok

Il Cagliari ha raccolto 7 punti nelle ultime 5; il Torino ne ha fatti 8. Dettaglio risultati:

Cagliari

Cagliari-Cremonese 1-0; Inter-Cagliari 3-0; Cagliari-Atalanta 3-2; Bologna-Cagliari 0-0; Cagliari-Udinese 0-2.

Torino

Torino-Verona 2-1; Cremonese-Torino 0-0; Torino-Inter 2-2; Udinese-Torino 2-0; Torino-Sassuolo 2-1.

L’arbitro di Cagliari-Torino

Dirige Arena, assistenti Bercigli e Regattieri; IV Perri; VAR Ghersini; AVAR Prontera. In questa Serie A 2025-26 Alberto Arena ha arbitrato 10 gare: 2 rigori assegnati, 34 cartellini gialli, nessun rosso (media 3.4 gialli a partita). Direzione tendenzialmente lineare, pochi penalty e buon uso del VAR.

Arbitro: ARENA

Assistenti: BERCIGLI – REGATTIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: PRONTERA

Informazioni interessanti

Tra Cagliari e Torino i recenti incroci hanno riservato esiti alterni, segno di un confronto sempre aperto. I granata arrivano con una striscia positiva di gol nelle ultime trasferte in Sardegna, mentre i rossoblù puntano sul fattore casa per andare oltre quota sei successi interni in stagione. Da segnalare la verve di Simeone nell’ultimo mese e la capacità di Esposito di creare occasioni in serie. I sardi segnano soprattutto in area, i granata soffrono di più sulle conclusioni dalla distanza: dettagli che potrebbero indirizzare scelte e ritmi del match. Con D’Aversa, il Torino ha alzato la media punti, ma in esterna resta esposto quando il baricentro si abbassa. Il Cagliari, pur a fasi alterne, ha trovato reti con tanti interpreti diversi: un’arma preziosa nelle gare punto a punto.

Negli ultimi 10 confronti, il Cagliari ha vinto 5 volte (2N, 3P), ribaltando il trend negativo della decade precedente.

ha vinto 5 volte (2N, 3P), ribaltando il trend negativo della decade precedente. Il Torino ha segnato in ognuna delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa Cagliari : serie aperta da estendere.

ha segnato in ognuna delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa : serie aperta da estendere. Il Cagliari in questa stagione conta sei successi interni: caccia alla settima vittoria casalinga come non accade dal 2019/20.

in questa stagione conta sei successi interni: caccia alla settima vittoria casalinga come non accade dal 2019/20. I rossoblù non hanno trovato il gol in tre delle ultime quattro gare: attenzione all’avvio per spezzare il digiuno.

Con D’Aversa, il Torino viaggia a 1.7 punti di media nelle ultime 10: segnale di svolta rispetto all’avvio sotto Baroni.

viaggia a 1.7 punti di media nelle ultime 10: segnale di svolta rispetto all’avvio sotto Baroni. In 11 trasferte su 18 il Torino ha incassato almeno due reti: stabilità difensiva variabile lontano da casa.

ha incassato almeno due reti: stabilità difensiva variabile lontano da casa. Il Cagliari ha mandato in gol 18 giocatori diversi: profondità e sorprese da tutta la rosa.

ha mandato in gol 18 giocatori diversi: profondità e sorprese da tutta la rosa. Il 92% dei gol del Cagliari arriva in area; il Torino è la squadra che ha concesso più reti da fuori: dettaglio tattico chiave.

arriva in area; il è la squadra che ha concesso più reti da fuori: dettaglio tattico chiave. Esposito ha creato 65 chance: tra i migliori in A per occasioni prodotte, faro della manovra sarda.

ha creato 65 chance: tra i migliori in A per occasioni prodotte, faro della manovra sarda. Simeone è tornato a graffiare: 6 gol nelle ultime 10, con mira buona anche lontano da casa.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Torino

Possesso simile ma leggermente più basso per il Torino (43.7%) rispetto al Cagliari (45.4%), con granata più puliti al tiro (46.4% di tiri nello specchio contro 42.5%). I sardi hanno segnato 36 reti e subito 51, i granata 41 fatti e 59 concessi: equilibrio offensivo, ma la retroguardia rossoblù ha retto meglio. Nei duelli aerei il Torino primeggia per volume, mentre i padroni di casa portano più recuperi nella propria metà campo. Clean sheet: 8 Cagliari, 12 Torino.

Giocatori chiave: per il Cagliari capocannoniere Esposito (6), quindi Borrelli e Kiliçsoy (4). Miglior assistman Esposito (5). Più ammonizioni: Obert (8); espulsi: Mina e Obert (1). Tra i pali Caprile con 8 clean sheet. Nel Torino guida Simeone (11) davanti a Vlasic (8); top assist Vlasic (3). Più gialli: Vlasic (7); un rosso per Ilkhan. In porta Paleari a quota 9 clean sheet in campionato.

Cagliari Torino Partite giocate 36 36 Vittorie 9 12 Pareggi 10 8 Sconfitte 17 16 Gol fatti 36 41 Gol subiti 51 59 Possesso palla (%) 45.4 43.7 Tiri totali 278 308 Precisione tiri (%) 42.45 46.43 PPDA (pressing) 15.8 14.1 Clean sheet 8 12 Cartellini gialli 74 70 Capocannoniere Esposito 6 Simeone 11 Top assist Esposito 5 Vlasic 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Cagliari-Torino? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Cagliari-Torino? All’Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Torino? Alberto Arena. Assistenti Bercigli e Regattieri; IV Perri; VAR Ghersini; AVAR Prontera.