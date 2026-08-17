Trepy, attaccante del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina: la nota del club isolano, chiesto massimo riserbo

Yael Trepy, attaccante 20enne del Cagliari, è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Sassari dopo un incidente avvenuto in piscina, dove ha rischiato di annegare. Il club rossoblù ha chiesto il massimo riserbo per le condizioni di salute del suo tesserato, cresciuto nelle giovanili del Cagliari e già a segno in Serie A la passata stagione. Venerdì ha giocato titolare in Coppa Italia.

Cagliari sotto shock, Trepy in Terapia Intensiva

Ore di apprensione per il Cagliari, raggiunto dalla notizia del ricovero di Yael Trepy, attaccante francese classe 2006, vittima di un incidente in piscina, avvenuto nella giornata di ieri. Il calciatore si trovava nel Nord della Sardegna e avrebbe rischiato di annegare. Non ci sono, al momento, ulteriori approfondimenti sulla dinamica dell’incidente: il Cagliari ha immediatamente chiesto il massimo riserbo sulla notizia e sulle condizioni di salute del suo tesserato.

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Trepy avrebbe perso conoscenza in piscina: immediato il ricovero in ospedale, sarebbe stato intubato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che per sua fortuna hanno dato esito negativo, come si legge sull’Unione Sarda. Attualmente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva presso l’ospedale civile “Santissima Annunziata” di Sassari. “Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore”, ha fatto sapere il Cagliari. Sarà la società isolana a comunicare eventuali aggiornamenti non appena disponibili. Le condizioni di Trepy sarebbero meno preoccupanti rispetto al quadro clinico immediatamente successivo all’incidente.

Chi è Yael Trepy, talento cresciuto nel Cagliari

Trepy ha compiuto 20 anni lo scorso 20 maggio. Nato in Francia, a Villeneuve-Saint-Georges, dopo essere cresciuto nei settori giovanili del Villeneuve Academie FC e del Creteil-Lusitanos, è arrivato al Cagliari nel gennaio del 2023. Aggregato nell’Under 18 rossoblù dopo una sola partita nell’Under 17, Trepy ha subito dimostrato un ottimo fiuto per il gol segnandone 14 nella prima stagione in Sardegna. Un bottino di reti che gli è valso la promozione in Primavera, dove ha esordito un anno dopo il suo arrivo in Italia.

Con la formazione Primavera allenata da Fabio Pisacane, Trepy ha sfoderato tutte le sue doti migliori: schierato da prima punta, può essere adattato anche da esterno d’attacco o da seconda punta considerate le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Dotato di una buonissima struttura fisica (191 centimetri di altezza), l’attaccante francese fa del dribbling e della velocità le sue armi migliori. Con la Primavera ha vinto una Coppa Italia, la prima della storia del club sardo, segnando la rete del definitivo 3-0 al Milan in finale.

Trepy e l’essordio con gol in Serie A

Con la promozione di Pisacane alla guida della prima squadra, per Trepy è arrivato il momento di spiccare il salto tra i grandi. Il francese è stato convocato nel dicembre del 2025 e l’8 gennaio scorso, contro la Cremonese, ha debuttato in Serie A alla 19^ giornata, realizzando immediatamente il suo primo gol da professionista nel 2-2 contro i grigiorossi (il Cagliari era sotto di due reti a metà partita).

Venerdì, in Coppa Italia contro l’Arezzo (match vinto 1-0 dal Cagliari), Pisacane lo ha schierato titolare per poi sostituirlo all’8′ della ripresa con Daniel Maldini. Nel complesso una buona prova per il francese, che sfruttando i giorni di riposo concessi dal tecnico rossoblù s’era recato in piscina dove è accaduto l’incidente che lo sta costringendo al ricovero in ospedale.