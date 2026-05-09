Cagliari-Udinese, moviola: svista sul rigore, Zaniolo fischiato a ogni palla, cori razzisti per Davis che esce furioso

La prova dell’arbitro abruzzese Dionisi all’Unipol Domus per la terzultima giornata di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha grande esperienza l’aquilano Dionisi, uno dei giovani arbitri lanciati dal designatore ad interim Tommasi in questo finale di stagione e si è visto all’Unipol Domus nonostante sia stata una gara senza molti episodi dubbi. A salvare il fischietto abruzzese, che era solo al secondo gettone in A, è stato il Var, vediamo cosa è successo.

Cagliari-Udinese, i casi da moviola

Il rigore revocato

I fischi a Zaniolo

La moviola di Marelli

Chi è l'arbitro Dionisi

I precedenti tra le due squadre

L'arbitro ha ammonito 2 giocatori

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Cagliari-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sin dall’inizio della gara pioggia di fischi per Zaniolo ogni volta che tocca la palla, qui a Cagliari l’ex Roma segnò il suo unico gol con l’Atalanta lasciandosi andare ad un’esultanza smodata. Fischi che si moltiplicano al 21′ quando involontariamente dà una gomitata a Rodriguez nel saltare con il braccio alto.

Il rigore revocato

Al 32′ proteste del Cagliari per un mani in area di Karlstrom, l’arbitro prima temporeggia e poi fischia il rigore ma viene richiamato all’on flield review dal Var e cambia idea: il giocatore “tocca col braccio in posizione regolare, rigore revocato” . Primo giallo al 43′, è per Ehizibue per una strattonata plateale su Folorunsho.

Al 48′ dopo un salvataggio clamoroso sulla linea dopo un tiro di Esposito, sbatte la testa sul palo Mlacic e deve farsi medicare ma dopo un po’ si arrende ed esce . Al 51′ rumoreggia lo stadio dopo un tiro di Zaniolo deviato sul palo e poi in angolo da Caprile. Al 53′ ammonito Zè Pedro per un brutto fallo su Kamara.

I fischi a Zaniolo

Regolare al 56′ il gol di Buksa su assist di Kamara che gela lo stadio. Quando al 78′ Zaniolo viene sostituito lo accompagna una vera tempesta di fischi e buuu. Al 92′ ammonito Davis per proteste ma l’ammonizione viene revocata perché dettata dai cori razzisti nei suoi confronti dagli spalti. C’è anche un accenno di rissa in campo, tensione sulla panchina dei sardi. Il Cagliari sfiora anche il pari ma al 96′ arriva il raddoppio in contropiede di Gueye su assist di Davis (nuovamente beccato dal pubblico sardo) e dopo oltre 8′ di recupero la gara finisce 0-2, risultato che ancora non lascia tranquilli i sardi cui serviva un punto per la salvezza aritmetica.

Dopo il fischio finale si scatena una rissa a metà campo, assieme agli ululaati del pubblico: nervososissimo Davis che viene portato via dallo staff friulano mentre protesta e si lamenta.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara dice la sua il talent di Dazn, Luca Marelli che si sofferma sul rigore revocato al Cagliari: “L’arbitro probabilmente ha dato rigore dietro suggerimento dell’assistente Trinchieri perchè non ha fischiato subito ma non era rigore, la palla gli rimbalza addosso all’improvviso, si vede arrivare il pallone con un rimbalzo strano e fa di tutto per togliere il braccio, fra l’altro in posizione naturale”

Chi è l’arbitro Dionisi

All’ottava stagione in Can Federico Dionisi – la scelta per Cagliari-Udinese (seconda gara in A in assoluto per lui) – è stato il primo fischietto aquilano ad arbitrare nel campionato cadetto prima e in A poi (il 16 marzo 2019 ha debuttato in Serie A nella gara Sassuolo-Sampdoria). Nella scorsa stagione è stato chiamato in causa diverse volte senza sfigurare, quest’anno aveva diretto l’amichevole Napoli-Olympiacos, poi il primo gettone stagionale in A con Verona-Cagliari. Ultima uscita in B per Mantova-Bari.

I precedenti tra le due squadre

Su 50 precedenti tra i due club, 25 vittorie dell’Udinese, 15 pareggi e 10 successi dei sardi.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Trinchieri con Turrini IV uomo, Di Paolo al Var e Cosso all’Avar , l’arbitro del match ha ammonito Ehizibue, Zè Pedro.