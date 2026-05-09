Razzismo, Zaniolo esplode: “Insulti vergognosi, non dovrebbe più giocare a calcio”. Il bersaglio è Dossena?

Davis vittima di presunti insulti razzisti nel finale di Cagliari-Udinese: il club friulano si schiera a difesa del suo calciatore. Zaniolo durissimo su Instagram

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Nicolò Zaniolo esplode sui social dopo le polemiche che hanno segnato il finale di Cagliari-Udinese. Dopo la denuncia del compagno di squadra Keinan Davis, vittima di presunti insulti razzisti da parte di un avversario, il trequartista ex Roma ha pubblicato una storia su Instagram al vetriolo: “Sono stati insultati anche i miei figli”. Il bersaglio dell’attacco del calciatore friulano potrebbe essere Alberto Dossena.

Cagliari-Udinese, Zaniolo esplode

La rissa nel finale, le polemiche nel post partita e poi le parole social di Zaniolo, che hanno scatenato la bufera. Cagliari-Udinese continua a far discutere, purtroppo per motivi che hanno poco a che vedere con il calcio giocato.

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“Il collega (se si può definire tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli e insultare il mio compagno di squadra per il colore della pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”, ha scritto il talento di Massa, protagonista di un’ottima stagione alla corte di Kosta Runjaic e finito nel mirino di diversi top club.

È Dossena il bersaglio di Zaniolo?

Zaniolo non cita direttamente il nome dell’avversario, ma l’Udinese pare abbia individuato in Dossena il calciatore che avrebbe rivolto insulti razzisti a Davis. Nicolò potrebbe chiarire ulteriormente la sua posizione con un nuovo messaggio, ma il senso delle sue parole è chiaro e non ha bisogno di chissà quali spiegazioni. Toni molto più diplomatici, invece, da parte dell’allenatore bianconero Runjaic.

“Ho visto Davis molto nervoso, probabilmente per qualche offesa che lo ha ferito. Non so precisamente cosa sia successo e preferisco non commentare oltre. Pensiamo a giocare a calcio”.

Zaniolo fischiato dai tifosi del Cagliari

Al momento della sostituzione, al 78’, Zaniolo ha lasciato il campo tra i fischi dell’Unipol Domus. Una reazione che ha sorpreso il fantasista, apparso stupito per il trattamento ricevuto. Secondo quanto ipotizzato da Dazn, i tifosi rossoblù non gli avrebbero perdonato un gol segnato in passato con la maglia dell’Atalanta.

La presa di posizione dell’Udinese

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, l’Udinese “esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis, oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio”.

Il club friulano “ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli, che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport. L’Udinese Calcio tutelerà Keinan Davis in tutte le sedi opportune e auspica una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, nei quali ripone piena fiducia”.