Cagliari, un ex Benevento per la difesa

Il Cagliari, con una vittoria nelle ultime indici partite, sta attraversando un periodo molto difficile e, come dimostrano i quattro gol subiti dal Sassuolo, la difesa non è certo impermeabile.

Il club rossoblù è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro dato che Padoin è affidabile ma ha bisogno di rifiatare, Pajac è sempre più lontano dalla Sardegna e Lykogiannis non convince.

Nelle scorse settimane Giulini ha fatto un sondaggio per Peluso ma il Sassuolo ha fatto muro, reputando incedibile il proprio numero 13.

Nelle ultime ore ha quindi preso quota l'ipotesi Lazaar. Il marocchino conosce bene il calcio italiano avendo vstito le maglie di Varese, Palermo e Benevento.

Il Cagliari starebbe pensando di proporre al Newcastle un prestito fino a giugno con diritto di riscatto ma il club inglese deve prima trovare un sostituto essendo saltato l'affare con la Lazio per Jordan Lukaku.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 14:30