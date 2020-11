Cagliari-Verona 2-1: Sottil all'ultimo respiro, sardi agli ottavi

Un Cagliari caparbio strappa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia alla Sardegna Arena battendo nei minuti di recupero il Verona. I rossoblù vanno in vantaggio nella prima frazione con Cerri, ma sono raggiunti da Colley nella ripresa. In pieno recupero Sottil trova il gol che porta i sardi al turno successivo.

Di Francesco schiera Cerri centravanti e Carboni in difesa nel 3-4-2-1 dei sardi, Juric stupisce con il giovane Bertini sulla trequarti gialloblù. L’inizio gara alla Sardegna Arena è piuttosto equilibrato. Il Cagliari inizia meglio, ma gli scaligeri non ci stanno a fare la parte della vittima sacrificale. Dopo qualche pallone velenoso messo in area dagli ospiti, i padroni di casa si dimostrano più intraprendenti sotto il profilo delle conclusioni a rete.

Al 27′ Tramoni parte dalla sinistra, si accentra e calcia, ma non inquadra lo specchio. Tre minuti dopo, tuttavia, arriva il vantaggio rossoblù: Sottil parte a gran velocità palla al piede sulla destra e giunto in area serve al centro per Cerri. Il centravanti parmense si gira bene e con il destro insacca a fil di palo.

La reazione del Verona arriva sul finire della prima frazione, con un calcio di punizione a giro di Veloso sul quale ci mette una pezza Vicario, volando sulla sua sinistra a togliere il pallone dall’incrocio e spedirlo in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il Verona cinge d’assedio l’area rossoblù e soltanto Vicario salva la porta dei sardi dai colpi di testa di Udogie e Di Carmine. Ma al 74′ la difesa rossoblù è disattenta, e su spizzata di Salcedo, Colley trova la deviazione vincente sotto rete.

La gara sembra destinata a proseguire con i tempi supplementari, ma proprio nel recupero, su calcio d’angolo dalla destra battuto velocemente da Ounas, Sottil si porta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo, bucando il portiere del Verona Pandur. Finisce 2-1 per i rossoblù al termine di una gara combattuta, che agli ottavi di finale sfideranno l’Atalanta.

