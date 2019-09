Cagliari-Verona 2019-2020, le probabili formazioni

Cagliari e Verona si affrontano domenica alle 18 in una gara valida per la sesta giornata di serie A. Dopo il colpaccio di Napoli, i sardi ritrovano per la partita casalinga Ceppitelli e Pellegrini dal 1'. Ballottaggio a centrocampo tra Rog e Ionita, in attacco sempre Joao Pedro e Simeone. Nainggolan non dovrebbe farcela.

Il Verona ritrova Kumbulla dopo la squalifica, ma non riuscirà a recuperare Di Carmine: al suo posto in attacco di sarà Stepinski con Zaccagni e Verre.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

SPORTAL.IT | 27-09-2019 11:59