Il Cagliari mette nei guai il Verona: Zanetti come Gilardino, rischio esonero. Palestra avvisa Gattuso e stuzzica Inter e Milan

La formazione di Piscane si aggiudica la sfida salvezza grazie alle reti di Mazzitelli e alla magia di Kilicsoy. Zanetti sempre più in bilico, rischio esonero con D’Aversa e Gotti alla finestra

Il Cagliari si allontana sempre di più dalla zona pericolo, il Verona invece si ritrova in un mezzo incubo con la parola esonero riguardo Paolo Zanetti che circola in modo sempre più insistente. Mazzitelli e Kilicsoy decidono una sfida che può valere tanto in casa salvezza, mentre emerge sempre più il talento di Marco Palestra.

Poker servito: il Cagliari vola

Partita chiave per la salvezza. La squadra di Pisacane vuole mettere punti in cascina per allontanarsi il più possibile dalle zone basse dalle classifica, il Verona invece vuole provare a mettere fine a un momento negativo. Ad avere la meglio però è il Cagliari che gioca una gara accorta e propositiva sin dalle prime battute e al 36’ riesce a sfondare con Mazzitelli che sfrutta al meglio un assist di Palestra. Ma i padroni di casa non si accontentano e nei minuti di recupero del primo tempo trovano anche il raddoppio con una magia del turco Kilicsoy. Gara che sembra concludersi di fatto al 51’ della ripresa quando il secondo giallo rimediato da Sarr lascia gli scaligeri in 10 uomini e con pochissime speranze di riaprire la contesa. E nel finale a chiudere definitivamente i conti ci pensano prima Sulemana e poi Idrissi, per un poker che fa malissimo al Verona.

Zanetti come Gilardino: panchina a rischio

Gli anticipi del sabato della serie A dicono malissimo a Pisa e Verona. Nel pomeriggio i toscani crollano in casa contro il Sassuolo, mentre gli scaligeri perdono la sfida salvezza con il Cagliari. Un destino che rischia di essere comune anche per i due allenatori con le posizioni di Zanetti e Gilardino che sono più in bilico che mai. In Toscana i candidati per una successione alla successione dell’ex attaccante sembrano essere Marco Giampaolo e più distante Davide Ancelotti. A Verona invece il nome più ricorrente è quello di D’Aversa ma in caso di esonero di Zanetti resta aperta anche la pista che porta a Gotti.

Palestra: Gattuso non può ignorarlo

Marco Palestra non può essere più ignorato a maggior ragione dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo che priva Rino Gattuso di un altro giocatore importante in chiave playoff Mondiali. Certo il difensore del Napoli garantisce esperienza e anche un ruolo diverso, mentre il giocatore del Cagliari sembra stia diventando una clamorosa arma offensiva. Anche contro il Verona arriva una prestazione che conferma quanto di buono si stia scrivendo e dicendo di lui ormai da settimane. L’assist per Mazzitelli (per il primo gol dei sardi) è un vero e proprio gioiello. E l’esterno rossoblù sta diventando sempre più uomo mercato in vista della prossima estate con Inter e Milan che hanno già gettato basi importanti per un’eventuale trattativa.