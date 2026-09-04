Cagliari-Verona, moviola: “Questo ho visto in campo”. La spiegazione dell'arbitro sul rigore negato

La prova dell’arbitro Zanotti all’Unipol Domus in coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Di Marco, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova dignitosa di Zanotti che ha diretto un po’ all’inglese, lasciando correre molto: solo 25 falli fischiati, solo tre gli ammoniti, soglia disciplinare molto alta e un paio di casi da moviola in cui tutto sommato ha avuto ragione lui. Il Var non è mai intervenuto. Vediamo cosa è successo all’Unipol Domus.

Cagliari-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ entrata dura di De Battisti su Felici: solo richiamo da parte di Zanotti. Al 15′ brutto intervento di Lella su Fazzini: anche in questo caso, per l’arbitro, non ci sono gli estremi per il giallo. Al 23′ segna il Verona: Livramento effettua un cross basso all’indirizzo di Harroui che di piatto batte Radunovic, gol regolare. In pieno recupero c’è un cross di Felici che viene messo in angolo di braccio da Edmundsson, l’arbitro lascia correre.

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Tre gialli in sette minuti

Valido il pari di Mendy al 57′. Al 66′ ammonito Iannoni per spinta su Obert, al 68′ giallo per Adopo per un intervento brusco su Iannoni: gli avversari chiedono invano il rosso, al 73′ ammonito Korac per fallo su Maldini. All’87’ errore di Rodriguez nel tentativo di fermare Mulattieri, l’attaccante si avvia in solitaria verso la porta avversaria e spiazza Radunovic per il 2-1 dell’Hellas e dopo 6′ di recupero finisce così. Il Verona affronterà la Roma a ottobre.

La moviola di De Marco

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset Andrea Di Marco che a Italia1 dice: “Zanotti se l’è cavata bene, ci sono solo due episodi da rivedere. Al 45′ sull’1-0 per il Verona c’è un cross di Felici che viene messo in angolo di braccio da Edmundsson, la palla tocca la gamba e poi il braccio sinistro che era in appoggio. L’arbitro lo dice a Felici che si stava lamentando: “Sii sta appoggiando, è quello che ho visto in campo”. Nella ripresa c’è un fallo duro di Adopo su Iannoni: esce il giallo ma se la gamba fosse stata un po’ più alta sarebbe stato un intervento da espulsione”.

Chi è l’arbitro Zanotti

Andrea Zanotti, la scelta per Cagliari-Verona di Coppa Italia, dopo 4 anni nella Can di C, è dalla scorsa stagione uno dei nuovi arbitri promossi in Can A-B. In carriera ha arbitrato 57 gare di serie C con 21 vittorie delle squadre di casa, 26 pareggi e 10 successi delle formazioni impegnate in trasferta. Arbitro dal 2011, passa al CRA Emilia-Romagna nel 2012, viene promosso alla C.A.I. nel 2016 e alla CAND nel 2018 per approdare alla CANC nel 2021. Dal 1 luglio 2025, è promosso alla CAN dove raggiunge il concittadino Antonio Rapuano. Ultima uscita in A l’anno scorso per Napoli-Udinese.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Biffi e Santarossa con Feliciani IV uomo, Maggioni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Iannoni, Adopo, Korac.