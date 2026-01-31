Cagliari-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Cagliari-Verona di Serie A 2025-26, 23a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cagliari e Verona si sfidano alla Unipol Domus sabato 31 gennaio 2026 alle 20:45, nella 23a giornata di Serie A. È uno scontro salvezza: i rossoblù sono 12° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 24 gol segnati, 31 subiti), gli scaligeri ultimi, 20° a quota 14 (2 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 18 gol fatti, 37 incassati). Il peso dei punti è enorme: il Cagliari cerca continuità, il Verona rincorre un risultato che cambi la rotta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Cagliari-Verona

Si va verso un Cagliari corto e verticale, con Kilicsoy riferimento e Esposito tra le linee a cucire il gioco. Sulle corsie potrebbe esserci fiducia a Palestra a destra e Obert a sinistra, mentre in mezzo Adopo, Gaetano e Mazzitelli dovrebbero garantire equilibrio. Dietro, opzione a tre con Ze Pedro, Mina e Luperto. Attenzione alle assenze: out Belotti e Felici, in dubbio rientro di Deiola. Il Verona dovrebbe confermare Orban davanti, supportato da Sarr e Bernede; corsie a Lirola e Bradaric, cerniera in mediana con Gagliardini e Serdar. Dietro, si va verso il trio Slotsager–Nelsson–Ebosse. Restano problemi fisici per Frese, Mosquera e Suslov; Valentini in dubbio. Nessuno squalificato, salvo sorprese.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile ; Ze Pedro , Mina , Luperto ; Palestra , Adopo , Gaetano , Mazzitelli , Obert ; Esposito ; Kilicsoy .

(3-5-1-1): ; , , ; , , , , ; ; . V:Sport

Verona (3-4-2-1): Perilli ; Slotsager , Nelsson , Ebosse ; Lirola , Gagliardini , Serdar , Bradaric ; Sarr , Bernede ; Orban .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . V:Sport

Gli indisponibili di Cagliari-Verona

Situazione infermeria pesante su entrambi i fronti. Nel Cagliari pesano gli stop di Belotti e Felici (crociato), mentre Deiola e Folorunsho restano ai box per noie muscolari/legamentari. Nel Verona, out elementi chiave sulle fasce e tra i trequarti; Valentini resta in dubbio. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre.

Cagliari – Belotti (lesione del crociato anteriore), Deiola (infortunio alla coscia), Folorunsho (lesione del legamento collaterale mediale), Felici (lesione del crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– (lesione del crociato anteriore), (infortunio alla coscia), (lesione del legamento collaterale mediale), (lesione del crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Verona – Frese (problema muscolare), Mosquera (problema muscolare), Suslov (lesione del crociato anteriore), Belghali (infortunio alla caviglia), Valentini (problema muscolare, in dubbio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Cagliari arriva da un trend in rialzo, con due vittorie nelle ultime tre. Il Verona fatica a invertire la rotta e ha raccolto pochi punti recentemente, pur strappando pareggi esterni di carattere. Forma e fiducia sembrano pendere dalla parte dei rossoblù, ma lo scontro diretto promette equilibrio.

Cagliari ko x ko ok ok Verona x ko ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Cagliari ha totalizzato 7 punti, il Verona 2. Dettaglio risultati:

Cagliari

Cagliari–Milan 0-1; Cremonese–Cagliari 2-2; Genoa–Cagliari 3-0; Cagliari–Juventus 1-0; Fiorentina–Cagliari 1-2.

Verona

Napoli–Verona 2-2; Verona–Lazio 0-1; Verona–Bologna 2-3; Cremonese–Verona 0-0; Verona–Udinese 1-3.

L’arbitro di Cagliari-Verona

Dirige Kevin Bonacina, assistenti Perrotti e Zezza, IV Doveri, VAR Gariglio, AVAR Chiffi. In stagione per Bonacina: 6 gare dirette, 1 rigore assegnato, 23 ammonizioni, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; media di 4,1 cartellini a partita e circa 6,4 falli per cartellino. Profilo tendenzialmente attento ai contrasti, con gestione del VAR presente.

Statistiche interessanti

Il duello tra Cagliari e Verona arriva in un momento chiave della stagione: i rossoblù sono imbattuti contro gli scaligeri da quattro confronti in A e sognano l’allungo; gli ospiti, pur con un rendimento esterno altalenante, hanno spesso reso la vita dura in Sardegna. L’andata è finita in parità e anche i numeri raccontano di una sfida che potrebbe restare bloccata, con il Verona poco prolifico di testa e il Cagliari che cerca continuità nelle palle inattive. Occhi puntati su Kilicsoy, in crescita, e su Orban, già a quota 7 in campionato. Anche il tema psicologico pesa: il Cagliari arriva da due vittorie prestigiose, il Verona da pareggi pesanti in trasferta che alimentano speranze di colpo esterno. La storia recente del confronto e la posta in palio promettono equilibrio, intensità e episodi decisivi.

Dopo una lunga astinenza, il Cagliari ha vinto due delle ultime tre contro il Verona in Serie A ed è imbattuto da quattro incroci: striscia aperta che non si vedeva dal 1973.

ha vinto due delle ultime tre contro il in Serie A ed è imbattuto da quattro incroci: striscia aperta che non si vedeva dal 1973. Con il pari dell’andata, le due squadre potrebbero impattare entrambi i confronti stagionali per la prima volta dal 1972/73.

In Sardegna il Verona ha spesso raccolto, ma ha perso l’ultima: non arriva a due ko esterni di fila col Cagliari in A dal 1997.

ha spesso raccolto, ma ha perso l’ultima: non arriva a due ko esterni di fila col in A dal 1997. Il Cagliari cerca il tris di successi consecutivi in campionato: non succede da aprile 2021.

cerca il tris di successi consecutivi in campionato: non succede da aprile 2021. Pochi gol di testa per il Verona (appena uno in stagione) e tanti subiti su questo fondamentale: chiave sulle palle inattive.

(appena uno in stagione) e tanti subiti su questo fondamentale: chiave sulle palle inattive. Kilicsoy ha già timbrato tre reti alla prima stagione in A: nel Cagliari un debutto così non si vedeva dai tempi di Sau.

ha già timbrato tre reti alla prima stagione in A: nel un debutto così non si vedeva dai tempi di Sau. Orban è già a 7 gol: tra gli under 24 del Verona nell’era recente, meglio di lui solo Iturbe e Mutu in singole stagioni.

Le statistiche stagionali di Cagliari e Verona

Possesso palla per il Cagliari al 44,6% contro il 40,1% del Verona. I rossoblù hanno realizzato 24 gol e incassato 31; gli scaligeri 18 fatti e 37 subiti. Curiosità: nonostante il minor bottino, il Verona mostra un numero di tiri nello specchio superiore (94) rispetto al Cagliari (76), segno di precisione ma anche di partite spesso giocate in rincorsa. Quattro i clean sheet per entrambe.

Giocatori: miglior marcatore Verona è Orban (7); nel Cagliari guida un terzetto a quota 3 (Esposito, Borrelli, Kilicsoy). Assist: Palestra (4) è il più produttivo tra i rossoblù; per gli scaligeri spicca Bernede (2). Più ammoniti: Obert (7) per il Cagliari, Gagliardini (6) per il Verona. Clean sheet portieri: Caprile 4; nel Verona Montipò 3 e Perilli 1.

Cagliari Verona Partite giocate 22 22 Vittorie 6 2 Pareggi 7 8 Sconfitte 9 12 Gol fatti 24 18 Gol subiti 31 37 Possesso palla (%) 44,6 40,1 Tiri nello specchio 76 94 Clean sheet 4 4 Cartellini gialli 53 51

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Cagliari-Verona e a che ora? Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20:45 (italiane). Dove si gioca Cagliari-Verona? Alla Unipol Domus di Cagliari. Chi è l’arbitro di Cagliari-Verona? Kevin Bonacina; assistenti Perrotti e Zezza, IV Doveri, VAR Gariglio, AVAR Chiffi.