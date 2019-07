Cagliari vicinissimo a Marko Rog

Il Cagliari è vicino all'acquisto di Marko Rog: come riportato nella serata di mercoledì da Sky Sport, l'offerta dei sardi ha superato quella dei club concorrenti, e mancano solo gli ultimi dettagli per il trasferimento in Sardegna del centrocampista croato.

L'offerta del presidente degli isolani, Tommaso Giulini, è di 15 milioni di euro, 2 dei quali per il prestito e i rimanenti 13 per l'obbligo di riscatto.

A meno di imprevisti dell'ultimo secondo, quindi, Rog resta in Italia: si spengono così le voci che lo volevano all'estero, più precisamente all'Eintracht Francoforte, squadra del massimo campionato tedesco.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 17-07-2019 21:47