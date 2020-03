Cagliari, per Zenga conferma a rischio

Walter Zenga potrebbe non restare a Cagliari se la stagione si concluderà in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro dell’allenatore era legato alle 13 partite rimanenti in serie A, con le quali dovrebbe strappare la conferma per la prossima stagione.

Ma lo stop forzato può far saltare tutto, e l’ex portiere rischia di lasciare la Sardegna senza aver mai guidato la squadra in partite ufficiali.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 21:46