Cagliari, Zenga esulta: "Adesso abbiamo un obiettivo"

Il 20 giugno sarà una data importante per tutta la Serie A, che tornerà ufficialmente in campo, e in particolare per Walter Zenga, che potrà così esordire sulla panchina del Cagliari. Il tecnico era stato chiamato a sostituire l'esonerato Rolando Maran proprio nei giorni in cui si decideva di sospendere la stagione per la pandemia di coronavirus. Intervistato da 'Sky Sport', l'ex portiere della Nazionale ha manifestato la sua soddisfazione.

"Avere una data ti dà la possibilità di avere un obiettivo che prima non avevi, che diventava difficile anche immaginare – ha dichiarato – Sarà diverso, senz'altro, ma non sarà meno bello".

"Tutte le cose sono belle quando hanno un inizio nuovo e hai lo spirito per interpretarle nella giusta maniera, non bisogna focalizzarsi sulle cose negative. Io sono per avere sempre le soluzioni e pensare sempre a qualcosa di bello" ha poi aggiunto l'allenatore degli isolani.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 23:34