Cagliari-Zenga, si decide in settimana

Subentrato a Rolando Maran poco prima dell’interruzione del campionato, Walter Zenga ha debuttato sulla panchina del Cagliari solo a giugno inoltrato, dopo la lunga pausa per la pandemia di Coronavirus.

I risultati non sono stati però quelli auspicati, la squadra non è riuscita a ritrovare la brillantezza di inizio stagione e per questo il futuro in Sardegna dell’ex portiere di Inter e Nazionale è tutto da scrivere.

A confermarlo a piene lettere è stato il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, intervistato da Dazn pochi minuti prima della partita contro la Lazio: “In 6-7 giorni decideremo con serenità il futuro di Zenga, se andare avanti o prendere un’altra strada” ha detto l’ex dirigente dell’Empoli.

