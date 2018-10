Cagnardi sa che la Dinamo è forte

Il coach della Grissin Bon Reggio Emilia Devis Cagnardi sa che non sarà facile avere la meglio sulla Dinamo Sassari.

"Sassari ha fatto un’ottima prestagione, contro squadre di alto livello, vincendo spesso e offrendo prestazioni di qualità dimostrando di essere una squadra che sembra già molto rodata nonostante alcuni cambiamenti, non ultimo l’allenatore – ha detto -. E’ profonda, ha diversi giocatori capaci di cambiare l’inerzia di una partita ed è molto variegata dal punto di vista tecnico tattico. Sassari ha già giocato una partita ufficiale in Coppa, stravinta contro il Benfica e aver già rotto il ghiaccio può dare quel quid in più nell'approccio alla partita. Si tratta di una squadra costruita per arrivare in alto. Detto questo noi giochiamo in casa, abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore e con il supporto del nostro pubblico ci faremo trovare pronti dal punto di vista nervoso e cercheremo assolutamente di fare la partita".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 17:25