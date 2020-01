Cagni stronca la Juve da Champions

Gigi Cagni stronca la Juventus formato europeo. “Se i bianconeri sono questi, dubito che possano fare di più in Champions – dice a Maracanà, trasmissione di TMW Radio -. Quando va in attacco è tra le più forti d’Europa, ma non mi convince. Dà sempre troppe occasioni all’avversario. Non è ancora riuscito a registrare la fase difensiva”.

“Con Rugani non vai da nessuna parte, non ha la personalità né le qualità per giocare a questi livelli. Non puoi dargli in mano la difesa. E il portiere deve dare qualcosa in più. Non c’è nessuno che comanda lì dietro” aggiunge Cagni.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 14:45