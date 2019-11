Caicedo all'ultimo respiro manda ko il Sassuolo

Prova di carattere della Lazio che vince contro il Sassuolo per 2-1 grazie alla rete all'ultimo respito di Caicedo, entrato dalla panchina.

I biancocelesti vanno in vantaggio grazie alla rete di Immobile, che firma la quindicesima rete in campionato saltando tre avversari e superando un Consigli non impeccabile. Pareggia i conti Caputo, abile a sfruttare l'assist di Peluso.

Nel finale la squadra di Inzaghi trova il gol del vantaggio: Caicedo duetta con Luis Alberto, supera Magnanelli e Romagna e imbuca per la seconda volta Consigli.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 17:17