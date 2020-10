Caicedo-Correa: la Lazio ha deciso

Felipe Caicedo e Joaquin Correa verso la permanenza alla Lazio. Nelle scorse settimane i due sono stati oggetto di diverse indiscrezioni di mercato: ma, a meno di colpi di scena negli ultimi giorni della sessione, entrambi dovrebbero alla fine rimanere a Formello.

Per l’argentino c’è un’offerta della Juve da 6 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 50 milioni, già rifiutata da Claudio Lotito. Difficilmente i bianconeri rilanceranno.

E anche per Caicedo le porte sono chiuse. L’ecuadoriano è stato il migliore contro l’Atalanta: non mancano le offerte, ma Simone Inzaghi lo vuole per completare il reparto attaccanti. Il sacrificato per l’arrivo di Pereira potrebbe così essere un giocatore della lista Over 22, Akpa Akpro o Lukaku. Lo riporta il Corriere dello Sport.

OMNISPORT | 01-10-2020 10:46