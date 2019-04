Caicedo mostruoso: la Lazio stende la Samp a Marassi

La Lazio va a vincere per 2-1 a Marassi sul campo della Sampdoria e alimenta le sue ambizioni europee via campionato (c'è sempre l'importantissima opzione rappresentata dalla finale di Coppa Italia). A Genova a decidere è Felipe Caicedo con una doppietta, e la partita che si mette già in discesa dopo pochissimi minuti.

Il gol che porta i biancocelesti in vantaggio arriva infatti al 3', con l'ecuadoregno che ruba palla a metà campo a Colley, si fa tutta la fascia destra di corsa (resistendo anche a una carica) e batte imparabilmente Audero. Lazio che rimane attiva con Correa, Sampdoria che prova a reagire con Quagliarella, ma si ritrova sotto per 2-0 già al 19': Romulo scappa a destra e libera un cross che Caicedo sfrutta con un poderoso colpo di testa in mezzo a tre difensori avversari. Addirittura il numero 20 capitolino potrebbe triplicare, ma anche la Sampdoria ci prova: bravo Strakosha a opporsi a una punizione di Ramirez. Nella ripresa arriva anche il palo di Romulo, ma poi i blucerchiati pareggiano: succede al 57' e ancora una volta è Quagliarella a bucare la rete, sfruttando una leggerezza di Acerbi. Per lui è il gol numero 23 in questo campionato.

Riportatasi a un gol di svantaggio, la Sampdoria potrebbe anche pareggiare: il sinistro di Murru al 61' si schianta infatti contro il palo. Ma il conto dei legni viene pareggiato dalla traversa centrata da Immobile al 75' su calcio di punizione. Quindi è Defrel a vanificare la più grossa occasione per il possibile 2-2 gettando alle ortiche uno splendido contropiede doriano.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 20:21