Caicedo parla della rivalità con Immobile

Ai microfoni di 'Lazio Style Calcio' ha parlato Felipe Caicedo, tornando sulla vittoria contro il Genoa: "Sono contento per la fiducia che mi ha dato il mister e per il risultato, ora però dobbiamo pensare alla prossima partita".

"Non mi aspettavo di essere titolare – conferma l'attaccante -ma sono contento di aver giocato bene. La standing ovation dei tifosi è stata meravigliosa, sono i migliori d'Italia".

In conclusione, una parentesi su Immobile: "Sono sicuro che con Ciro possiamo giocare sempre insieme. In allenamento abbiamo provato così, e questa partita lo ha confermato. In Nazionale ero seconda punta. Lui è un bravo ragazzo, è impossibile avere rivalità con Immobile. Mi ha sempre aiutato e sostenuto. In campo giochiamo bene, è intelligente".

SPORTAL.IT | 24-09-2018 17:05