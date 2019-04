Cairo accusa il Milan, lite furibonda con Cruciani

Domenica da tifoso per il presidente del TorinoUrbano Cairo. A caldo, dopo il match pareggiato in casa contro il Bologna, il patron granata non è riuscito a trattenere la sua rabbia per alcune scelte arbitrali e se l'è presa anche con il Milan per la volata Champions: "Non penso che vogliano fare andare il Milan in Champions, ma certo che se guardi la partita di sabato contro la Lazio una domanda te la fai, se vedi oggi te ne fai un’altra…".

In serata Cairo a Tiki Taka ha corretto il tiro ("Non è la squadra alla quale pensavo perché anche il Milan ha avuto le sue doglianze arbitrali per episodi avversi. Io parlo del Torino"), ma poi è andato in escandescenze litigando con uno degli opinionisti in studio, Giuseppe Cruciani.

Il conduttore radiofonico lo ha pizzicato sulla conduzione arbitrale e Cairo non si è trattenuto: "Cosa c’entra se le due squadre erano sullo 0-0? Se un rigore c’è, lo si da. Cruciani ti voglio dare della capra. Non capisci niente di calcio. Capra! Capra! Capra", ha urlato alla Vittorio Sgarbi. La replica di Cruciani ("Lei capisce tutto e ha due giornali dove scriverlo"), scatena di nuovo il capo di Rcs: "Tu lo fai tutti i giorni nei tuoi programmi. Lascia perdere e cerca di fare delle trasmissioni migliori".

Da qui Cruciani si è scatenato: "Sta andando su un piano che non esiste. Presidente non si deve permettere ad attaccarmi sul piano personale e dire quelle che ha detto. Non si può permettere di gettare merda su di me e su quello che faccio per un’opinione. Me ne fotto se lei è il presidente della Repubblica". Cairo ha cercato infine di minimizzare: "Le ho dato solo della capra…".

"Non possiamo perdere tempo, siamo una trasmissione con mille temi da trattare. Se poi avete delle cose di cui parlare tra di voi lo fate in altre sedi", è la chiusura di un imbarazzato Pardo, il conduttore della trasmissione.

Cairo ha poi parlato del futuro di Mazzarri: "Cosa volete che rischi, non rischia niente. E’ un bravissimo allenatore che quest’anno purtroppo ha avuto tante penalizzazioni”.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 10:56