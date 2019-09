Cairo annuncia il rinnovo di Mazzarri

Il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento ha annunciato la volontà del club di rinnovare con Walter Mazzarri. "Mazzarri è molto bravo, un grande allenatore, scrupolosissimo, attento al dettaglio. Credo sia il momento per il rinnovo del suo contratto".

L'innesto di Verdi: "Bisogna rimanere con i piedi per terra. Il Torino è già molto forte e Verdi è un valore aggiunto. Gli allenamenti di Mazzarri sono diversi, serve tempo di adattamento per lui, i tempi di inserimento non li ho inventati io, può servire anche un mese. Belotti? In Nazionale ha fatto benissimo con due gol. L'ho visto bene anche come è entrato in campo con la Finlandia. È in grande forma".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 14:02