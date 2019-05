Cairo applaude i tifosi della Juventus

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha applaudito i tifosi della Juventus per lo striscione in onore dei caduti di Superga: "Quando ho visto lo striscione dei tifosi della Juventus ieri sera mi ha fatto molto piacere, è il modo giusto con cui ci si deve rapportare davanti a disgrazie come queste".

"E' normale e fa piacere, qualche giorno fa ho detto: dimentichiamo tutto e pensiamo in positivo al futuro onorando la memoria dei caduti di Superga", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 04-05-2019 12:19