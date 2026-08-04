Cairo: Baresi straordinario in campo e umile come persona

Il ricordo dell'ex capitano del Milan a margine dei funerali

Milano, 4 ago. (askanews) – “Uno straordinario calciatore, un grande capitano del milan, una grande bandiera e come uomo era una persona umile, una persona che sapeva accettare la sconfitta con signorilità, quando vinceva non strafaceva, era veramente un grande esempio per tutti, non a caso oggi abbiamo veramente qui tantissima gente il 4 agosto, tutti gli volevano veramente bene e lo ricordano con grande affetto e la sua scomparsa è veramente una grande perdita”. Così Urbano caitro ricordsa Franco Baresi all’esterno della basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove si svolgono i funerali dell’ex capitano del Milean e della nazionale.