Cairo: Basito da scelte arbitri, la Var così non va

“Se dopo un anno siamo qui, nella gara col Frosinone, ad avere un arbitro appena arrivato in A, alla seconda che dirige, che decide di non utilizzare la Var su una situazione dubbia… ci sta che uno non veda l’episodio ma c’è la Var che ti aiuta,il fatto di ignorarla non mi sta bene”. Urbano Cairo è un fiume in piena: parlando a Radio anch’io il presidente del Torino parte dai presunti errori subiti per le decisioni di Pezzuto nella gara di venerdì per allargare il discorso sull’utilizzo della Var: “Io alla Var ci credo talmente tanto che dico che dovremmo estenderne l’uso e farla chiamare da allenatori o dal capitano, almeno una volta a partita. Ma se c’è la Var utilizziamola, capisco che gli arbitri abbiano avuto insegnamenti diversi ma penso che dopo un anno ormai tutti abbiano capito il funzionamento. Se dite che nessuno ce l’ha col Torino mi fa piacere, però…”.

COINVOLGERE I TECNICI – Già Mazzarri nel dopo-gara si era lamentato delle decisioni arbitrali venerdì ma per Cairo è il problema è più ampio e non limitato ad una singola partita: “Se penso a Valeri che fischia l’istante in cui la palla entra nella porta dell’Udinese, e lui ha fatto la Var ai Mondiali, non mi capacito, che uno come lui faccia un simile errore…Resto basito. Io proteste ufficiali non ne faccio, più ufficiale che dire pubblicamente una cosa, chiedendo l’utilizzo maggiore del Var coinvolgendo gli allenatori delle due squadre penso che ci siano designatori capaci di cogliere le sfumature, figuriamoci una dichiarazione aperta come questa”.

CAPITOLO TORINO – Si passa poi a parlare del Toro. Belotti non è stato chiamato a sorpresa dalla nazionale: “Il ct sta facendo una selezione ad ampio raggio per vedere tutti, Belotti deve solo lavorare bene come sta facendo, rimarrà ad allenarsi con Mazzarri e la squadra e tornerà più forte di prima per mettere in difficoltà un ct, penso che possa essere positivo dover lottare per riconquistare qualcosa che senti tua. Lijajc? Non l’abbiamo venduto ma prestato, è stata una scelta che ha fatto lui con il suo agente e la sua famiglia, per giocare di più. Non ci mancano giocatori in quel ruolo lì e diventa difficile trattenere chi non vuol rimanere”. Ultima riflessione sulle elezioni federali: “Ho sempre pensato che servisse un presidente pronto a lavorare sulle riforme, anche in passato c’era Gravina candidato ma non fu eletto e come vedete da 8 mesi siamo in situazioni imbarazzanti, come non sapere quante squadre ci sono in B o in C. Il commissario della Figc non è riuscito a far rispettare un certo tipo di cose, siamo in ritardo, si poteva eleggere prima Gravina e oggi non saremmo in questa situazione”.

SPORTEVAI | 08-10-2018 09:38